Jsou tu další farmářské trhy, letos poslední

Hradec Králové - Kvalitní a čerstvé potravinářské výrobky nejen z hradeckého regionu jsou k dostání na oblíbených farmářských trzích v Gayerových kasárnách.

Farmářské trhy v královéhradeckých Gayerových kasárnách.Foto: Deník/ Jan Pruška

Trhy se tu konají v sobotu 18. listopadu mezi osmou hodinou ranní a polednem, a to letos naposledy.

Tipy Deníku

Pořádáte zajímavou kulturní, sportovní či společenskou akci? Chcete, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí? Přidejte ji do nové rubriky Tipy Deníku, kterou najdete na stránce: www.hradecky.denik.cz/tipy/pridat/.

Stačí, když zde do kolonky Přidat akci připojíte facebookovou adresu vaší události.