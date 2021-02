Ty mají pomoci usměrňovat zvýšenou dopravu během plánovaného hromadného očkování ve fakultní nemocnici. "Podařilo se nám dohodnout ve spolupráci s policií na instalaci dočasných semaforů. Věříme, že budou nainstalované ještě do začátku hromadného očkování na jaře letošního roku," řekl primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS).

Instalace semaforů bude stát asi milion korun, měsíční pronájem má pak činit sto tisíc. Podle primátora je řešení pomocí dočasných semaforů výrazně výhodnější než stavba semaforů trvalých.

"Jejich instalace je výrazně jednodušší, levnější a také rychlejší. Navíc vzhledem k přípravám výstavby křižovatky Mileta, jež by měla být zahájena v příštím roce, by se to stalo do značné míry zmařenou investicí," dodal k původně plánovaným nákladům na trvalé semafory Hrabálek. U trvalých semaforů se hovořilo zhruba pěti milionech korun.

Dočasné semafory ve Zborovské ulici fungovaly v létě roku 2018 během rekonstrukce okružní křižovatky Brněnská. A mimořádně osvědčily. Potvrzovali to řidiči, policisté, radnice i nemocnice. „Když tam semafory byly, nestala se ani jediná nehoda. Jakmile zmizely, nehody tam hned zase začaly,“ říkal už na podzim 2018 ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové Vladimír Palička.

A věřil, že se brzy vrátí. Jenže situace se ukázala být složitější, než politici čekali. U policistů totiž původně neprošlo prodloužení doby provizorních semaforů. A proces povolení těch trvalých se nečekaně táhl. Primátor Alexandr Hrabálek postupně ohlašoval tři termíny návratu semaforů k nemocnici. Ani jeden ale nedopadl. Po dvou letech se situace kvůli covidové krizi změnila. Očekávaný nápor dopravy související s hromadným očkováním změnil názor policistů. Doprava ve Zborovské ulici je totiž v době pandemie ještě více intenzivní.

„Touto ulicí projíždí několik tisíc aut denně, řidiči míří nejčastěji do fakultní nemocnice nebo na odběrová centra covid-19. Vzhledem k tomu, že kraj navíc v nemocnici plánuje očkovací centrum, museli jsme situaci začít řešit okamžitě,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast městských investic Jiří Bláha (ODS). K nemocnici se tak vrátí semafory provizorní. Na ty trvalé pravděpodobně v nejbližší době kvůli rekonstrukci Milety vůbec nedojde.