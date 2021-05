K nám se vejdete, ujišťuje Galerie moderního umění. Otevírá poprvé od prosince

Po dlouhých měsících otevře v úterý dopoledne pro své návštěvníky Galerie moderního umění v Hradci Králové. Pro individuální prohlídky se galerie otevře poprvé od 17. prosince. Navštívit galerii můžete od úterý do neděle. Ve čtvrtek od 12 do 20 hodin, všechny ostatní dny od 10 do 18 hodin.

V roce 2017 získala zrekonstruovaná budova GMU titul Stavba roku. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Když začátkem prosince otevírala Galerie moderního umění v Hradci Králové (GMU) po dvouměsíční pauze své dveře návštěvníkům naposledy, nikdo netušil, že to bude jen na 14 dní. "Ve druhém a třetím patře jsme přichystali dvě nové stálé expozice," lákal tehdy návštěvníky ředitel galerie František Zachoval na expozice Minulé století – dvacet osobností od kurátorky GMU Petry Příkazské a Posledních padesát let od jednoho z předních teoretiků současného českého umění Tomáše Pospiszyla. Uskutečnit se vzhledem k tehdejším opatřením nemohla vernisáž a kvůli zhoršení epidemické situace nestihlo expozice zhlédnout ani mnoho návštěvníků. Po více jak čtyřměsíční nucené pauze teď dostávají milovníci umění další šanci. Všichni doufají, že tentokrát už definitivně. Kromě zmíněných stálých expozic můžete vidět třeba také dlouhodobou výstavu Nekousavě kousati – Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji. Výstava představuje kolekci děl, kterou sám autor věnoval v roce 2008 Královéhradeckému kraji, od barokního zlaceného rámu po divácky atraktivní a radikálně barevná díla z posledních let. "Ve vstupní hale pak mají návštěvníci příležitost spatřit prodlouženou intervenci Za Kulisou Dalibora Bači tvořenou tmavou a zvukově izolovanou komorou, ve které umělec za poslední rok strávil čtyři týdenní pobyty," říká mluvčí GMU Hana Doležalová. Pro galerie platí od pondělí možnost otevřít pro individuální návštěvy s limitem jednoho návštěvníka na 15 metrů čtverečních. "Vzhledem k rozlehlé ploše výstavních prostor se návštěvníci nemusejí bát, že by do galerie nebyli vpuštěni. Rezervace vstupenek tak není potřeba," ubezpečuje Doležalová. Návštěvníci musí samozřejmě mít během pobytu v galerii nasazený respirátor. Ačkoliv téměř od poloviny dubna nemohla GMU přivítat žádné návštěvníky, ani tak její zaměstnanci rozhodně nezaháleli. "Galerie se věnovala zejména rozsáhlé akviziční činnosti a vydala populárně naučnou knihu s odlehčeným názvem Galerie moderního (č)umění. Publikace s bohatými ilustracemi Marie Juklíkové čtenáře seznamuje s historií i současností GMU, objasňuje pojmy ze světa výtvarného umění a odhaluje každodenní život v galerii," vypráví mluvčí. Těsně před plánovaným otevřením se pak GMU podařilo získat mimořádnou sbírku. Tutschovu sbírku čítající téměř 800 uměleckých děl získala v minulých dnech za rekordních 12 milionů korun. Jedná se o vůbec největší akvizici umění v historii krajských galerií. Její představení plánuje GMU v nejbližších dnech.