Město očekávalo až trojnásobný zájem, říká primátor Alexandr Hrabálek: "Výsledných 19 žádostí nás poněkud překvapilo. Je možné, že někteří Ukrajinci se se svými dětmi již vrátili domů nebo se rozhodli vydat do jiného města. Pro nás to znamená, že vzhledem k nízkému počtu žádostí budeme moci všechny děti bez problémů přijmout k řádnému vzdělávání."

Skutečný počet budoucích prvňáčků z uprchlických rodin by se do září mohl ještě snížit. Nejvíc ukrajinských předškoláků se hlásilo do ZŠ Mandysova a ZŠ Pouchov, naopak hned do šesti škol nepřišel k zápisu nikdo. O rozdělení dětí do jednotlivých škol město teprve rozhodne, ukrajinské děti začlení do běžných tříd.

Sedmnáct hradeckých základních škol přijalo od začátku ruské agrese téměř 270 dětí, zhruba třicítka z nich ale v posledních týdnech školy opustila.