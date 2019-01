Hradec Králové – /ČLÁNEK BYL DOPLNĚN/ Obava z padajících větví i stromů v pondělí donutila Lesy České republiky (LČR) k zákazu vstupu do lesních porostů i na Hradecku.

„Zákaz vyhlášený koncem minulého týdne zůstává nadále platný pro správní oblast Holice v Čechách, Pardubice, Vysoké Mýto a Kostelec nad Orlicí,“ uvedl mluvčí LČR Zbyněk Boublík. „Současný příval sněhu dále zatěžuje koruny stromů a hrozí proto náhlé lámání větví, případně pády celých stromů, a to nejen v borových porostech,“ vysvětlil Boublík. Podle lesníků nemusí být kvůli nestálému počasí s omezeními ještě konec. (red)

Střechy úpí pod tíhou sněhu, měly by však vydržet

Hradecko – Dosavadní množství sněhu by střechy velkých hal i obchodních center měly vydržet. Majitelé objektů je denně kontrolují. Někde, například ze střechy novobydžovského zimního stadionu, už sníh shazují dolů.

„Teď řešíme zatížení střechy zimního stadionu, kde už je to na hraně. Sníh proto odstraňujeme. Ozývají se nám i školy, že mají hodně sněhu na tělocvičnách, a další subjekty, ale musíme je odkazovat jinam. Nemáme na to síly, plně nás teď zaměstnává sníh na komunikacích,“ sdělil ředitel Technických služeb Nový Bydžov Josef Kožíšek.

Rovněž na střechách obou hal hradeckého zimním stadionu leží kvanta sněhu. Na tréninkové hale je vrstva asi 25 centimetrů, v úžlabí střechy hlavní haly je však až šedesát centimetrů. „Ráno jsem byl nahoře a situaci jsem konzultoval se statikem. Zatím je to ještě ve stavu únosnosti, ale pokud bude sněžit dál, museli bychom situaci řešit, uvedl vedoucí zimního stadionu Zbyněk Melounek.

Ani na třebešské sportovní hale v Hradci Králové zatím není situace kritická.„V pátek tam bylo zjištěno 20 procent povoleného zatížení, teď je to 35 až 40 procent. Stav pravidelně hlídáme. Odstraňování sněhu ze střechy haly by nebylo vzhledem ke špatné přístupnosti jednoduché. Museli bychom povolat horolezce,“ řekl Vlastimil Ondráček z hradeckých technických služeb.

Nehrozí ani protržení plachet klenoucích se jako střecha nad hradeckým terminálem hromadné dopravy. „Stav pravidelně kontrolujeme. Část sněhu odfoukal vítr, takže je tam jen asi deseticentimetrová vrstva,“ uvedl ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich. „Každý den děláme kontroly, ale zásah zatím není potřeba. Sníh jsme shazovali už minulý týden,“ sdělil vedoucí hradeckého plaveckého areálu Tibor Šereš.

Ani obchodní centrum Futurum nemá problém. Střecha funguje také jako parkoviště, takže podle manažera Libora Štichhauera je z ní sníh svážen pravidelně.



MARTIN ČERNÝ

„Proč sníh z ulic neodklízejí také nezaměstnaní,“ ptají se čtenáři

Východní Čechy – Asi ani největší optimisté na radnicích nečekali, že budou lidé s úklidem sněhu spokojeni. „Po chodnících se dá jakžtakž projít, ovšem nedá se po nich chodit,“ na tom se shodují obyvatelé východočeských měst.

Větší zkoušku ohněm, respektive sněhem, si radnice asi ani nedokázaly představit. Novela zákona jim poprvé ukládá povinnost zajistit úklid chodníků, které jsou v jejich vlastnictví. Jenže příroda se jako na potvoru letos chová podle kalendáře. Tak bylo na spory občané versus radnice zaděláno hned při prvním velkém sněhu. A chumelí dál…



„Nikde nevidím, že by se něco dělo. Ať vylezou z radnice, vezmou do rukou lopaty a uklidí alespoň kolem Pernštýnského náměstí,“ stěžoval si v diskusi Deníku čtenář z Pardubic.



Radnice větších měst se na zimu s dostatečným předstihem připravovaly. „Strategií bude rozdělení města do tří úklidových pořadníků. Jako první se začnou odklízet frekventovaná veřejná prostranství. Vzhledem k rozlehlosti města se počítá, že některé chodníky budou označeny jako neudržované. Pokud by se tam někdo zranil, město pokryje případné odškodné z pojistky,“ například sdělil v říjnu mluvčí královéhradeckého magistrátu Václav Svoboda.



Umístění poněkud alibistického označníku „Chůze na vlastní nebezpečí“ na chodnících v méně frekventovaných částech slibovali i zástupci jiných měst. Na instalaci značek však zřejmě nezbyl čas nebo peníze. „Chodníky jsou jen prohrnuté, vrstva sněhu na nich zůstala. Buď se po nich kloužeme, nebo brodíme v břečce,“ stěžuje si Milada K. ze Svitavska.



„Na takové strategické místo, jako je podchod pod železnicí u ulice Dašická směrem k bývalé Tesle, se vykašlali,“ kritizuje pardubický magistrát čtenář podepsaný jako Jiří.



Mnohé obecní úřady vzaly na kalamitní úklid brigádniky. Mezi lidmi panuje názor, že by ruku k dílu měli přiložit ti, pro něž je městská kasa trvalým zdrojem příjmů. „Ačkoliv si na radnici chodí pro sociální dávky stále více lidí, tak se úředníci nechtějí zatěžovat tím, že by si všichni odpracovali nějaké ty hodiny. Stejná neschopnost vládne v organizaci nezaměstnaných. Ti by mohli nyní odklízet sníh, ale radní tuto možnost nevzali v úvahu,“ rozhořčuje se J. Novotný z Chrudimi. „Očekával bych, že všichni zdraví nezaměstnaní vyfasují koště a škrabák a že se budou celé dny pohybovat městem při úklidu. A ono nic,“ diví se Petr Bartoš z Hradce Králové.



Lidé velmi často nečekají, až na jejich chodník dojde řada, a sami ho uklidí. „Jenže sotva jsem to dodělala, projelo auto s radlicí a na chodník nahrnulo sníh z ulice,“ napsala Jana D. z Rychnova.



V diskusích na internetových stránkách Deníků čtenáři rovněž opakovaně připomínají, že městské úřady v současné době žádají obyvatele o pochopení situace, zatímco v minulých letech nekompromisně postihovaly, jestliže majitel nemovisti před domem neuklidil.

Zákon se změnil

Východní Čechy – V původním znění zákona vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničila se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídal za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku. Nyní je tato odpovědnost přenesena na vlastníka chodníku.

Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku odpovídá za škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.



Zdroj: ww.kr-kralovehradecky.cz

ZUZANA PLOCKOVÁ