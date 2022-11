Obměna semaforů na 34 křižovatkách má být hotová do konce listopadu. „Na některých místech přibydou také radary, které budou měřit úsekovou a okamžitou rychlost nebo zaznamenávat průjezd vozidel na červenou,“ připomíná jednu z funkcí chytrých křižovatek mluvčí města Kateřina Rohlíčková. Do poloviny listopadu má být 12 kamerových bodů na svých místech a následovat bude pětiměsíční zkušební provoz. Naostro by tak měly začít fungovat v polovině dubna.