V rozhovoru pro Deník si také postěžoval na různá elektrovozítka, kterých je v lesích stále víc. Městské lesy nabízí lidem bruslařský okruh, obory s černou i vysokou zvěří, ale také řadu naučných stezek pro celou rodinu. I proto jsou nejen mezi mezi Hradečany stále oblíbenější.

Chodili letos návštěvníci do lesů víc než dříve?

Nejvíc se to projevilo v zimě v době lockdownu. Ve chvíli, kdy se zavřela obchodní centra, začali lidé mnohem víc chodit do lesů. Nárůst byl enormní. Těší nás to, ale na druhou stranu nám to někdy komplikuje práci. Většinou v zimě děláme třeba těžbu, nebo opravy cest naplánované na jaro a tady musím návštěvníky poprosit o toleranci. V lese jezdí víc těžká technika a je třeba na to brát ohled.

Zůstali lidé věrní lesům i po rozvolnění?

Doufal jsem, že tomu tak bude, ale léto bylo spíš klidnější. Jak skončila omezení, tak se lesy vylidnily. Trochu mě to překvapilo. Uvidíme, jak se teď situace s kovidem vyvine a jestli bude letošní zima živější. Mám i pocit, že jak lidé hodně pracovali z domova, tak byli v lesích víc i ve všedních dnech.

Lesy mají také rekreační funkci a lidé sem chodí hodně sportovat a relaxovat, jak to jde dohromady se zvěří?

Ten tlak je velký. Vidím, že zvěř změnila přirozené chování. Teď už vychází na pastvu jen v noci, přitom přirozeně by to tak být nemělo. Smutné bylo i to, že naše bachyně Pepina měla na jaře mladé. K oboře chodilo hodně lidí se psy a to ji asi vystresovalo a ona je zabila. V létě ale měla nové.

Hodně se rozmáhají různé elekrokoloběžky, nebo kola. Je s tím problém?

Stalo se, že právě u obory zůstaly pohozené koloběžky. Museli jsme je z lesa vyvážet. Tlačí se nám také do kempu Stříbrný rybník, jsou tam odstavené, pak nám to třeba komplikuje svozy odpadu. Přidělává nám to práci. Navíc jsem třeba potkal v noci v lese elektomotorku. Ty už jezdí opravdu rychle, může to být nebezpečné, ale to my nevyřešíme. To by měla řešit legislativa.

Chystáte na příští rok novinky?

Teď rozšiřujeme oboru pro daňky, bude dvakrát větší ze dvou na čtyři hektary. Povede až ke Stříbrnému potoku a nad průchodem bude pozorovací lávka pro lidi. Chystáme také novou naučnou stezku pro děti. Povede od kempu Stříbrný rybník a u bufetu U pytláka se napojí na bruslařské trasy. Děti budou rozpoznávat stopy zvířat a pokud splní všechny úkoly, čeká je odměna.

V sobotu máte další výlov, tentokrát je to rybník Výskyt uprostřed lesů, jak se tam mohou lidé dostat?

Mimořádně bude možné dojet autem od Lesního hřbitova na parkoviště přibližně 500 metrů od Výskytu. Je to náš už tradiční výlov pro veřejnost, aby lidé viděli, jak přichází ryba na vánoční stůl. Přichystané máme grilované ryby, svařák a samozřejmě budeme prodávat levněji než na stáncích před Vánoci. Ryba je nejlepší čerstvá, kapra budeme prodávat za 100 korun kilo a nabídneme i Amury za 90, normální cena je 120 korun. Letos nám hodně amuři narostli. Samozřejmě budou i štiky a sumci, celkem očekáváme, že vylovíme 3 tuny ryby. Co neprodáme půjde do sádek a pak na vánoční trh. Začínáme v 8 hodin a v 11 by měl být Výskyt slovený.

Zdražíte kapry na Vánoce?

Jako všude i pro nás rostou vstupy a náklady. Cenu ale zvedneme jen o desetikorunu na 110 korun, myslím, že to bude zase příznivější cena než u konkurence.

Když mluvíme o Vánocích, nabídnete letos i stromky?

Máme na plantážích borovici černou, stříbrný smrk a jedli kavkazskou. Z prořezávek pak levnější smrk ztepilý a borovici lesní. Obecně nabídneme od prosince stromky levněji, než konkurence. Je to díky tomu, že se vyhneme překupníkům. Třeba stříbrný smrk za 400 až 450 korun, stromky z prořezávek pak od 250 korun za kus. Letos to bude kolem dvou tisíc stromků, to je přibližně čtvrtina stromků potřebných pro Hradec Králové.