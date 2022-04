Letos v létě uplyne 110 let od narození spisovatele, který je světě známý pod židovským jménem Avigdor Dagan. Rodný Hradec je častým námětem jeho románů. Pomník Hradci i jeho obyvatelům vystavěl Fischl například v knize Velocipéd pana Kulhánka nebo Maturitní tablo.

Viktor Fischl po maturitě studoval v Praze. Ještě před druhou světovou válkou se mu podařilo odejít do Velké Británie, kde spolupracoval s Janem Masarykem. Po válce se vrátil do vlasti, ale po únorovém puči 1948 emigroval do Izraele. Zemřel v Jeruzalémě v roce 2006.