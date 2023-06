Fakultní nemocnice Hradec Králové začala jako první v republice při masivním krvácení aplikovat speciální katétr. Klinika urgentní medicíny využívá takzvaný ER-REBOA katétr u pacientů s život ohrožujícím krvácením. Nemocnice tuto novou metodu léčby použila od loňského června již u čtveřice pacientů v kritickém stavu, dva z nich díky této metodě přežili mimořádně rozsáhlé krvácení po dopravní nehodě.

Klinika urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové využívá takzvaný ER-REBOA katétr u pacientů s život ohrožujícím krvácením. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/David Taneček

Katétr, katetr neboli cévka je tenká trubička či hadička vyrobená ze speciálního materiálu, kterou lékaři využívají k mnoha různým účelům. Katétry bývají nejčastěji zaváděny do těla - respektive do dutého orgánu, například do močového měchýře, při léčbě nějakého onemocnění nebo během operace. (Zdroj: Národní zdravotnický informační portál)

O metodě, kterou začala hradecká fakultka využívat jako první v republice, informoval mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Při tomto způsobu léčby je katétr tříslem zaveden do aorty pacienta, ve které se na vhodném místě nafoukne balonek a tím dojde k přerušení či alespoň omezení průtoku krve do oblastí vnitřních orgánů či končetin. Tímto zákrokem získají lékaři krátký časový prostor na provedení operačního zákroku, který krvácení zastaví.

„S novou metodou jsme se seznámili v roce 2017 na stáži ve Spojených státech amerických, kde se používá již několik let a loni v červnu využili tuto metodu u prvního pacienta v České republice,“ uvedl Jaromír Kočí. Podle předpokladů lékařů se bude počet vhodných indikací pro použití těchto katétrů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové pohybovat v řádu jednotek pacientů ročně.

Katétr se rozhodli lékaři zavést i muži, který na Královéhradecku v polovině letošního května havaroval na motocyklu a utrpěl rozsáhlá poranění dolních končetin, pánve a oblasti břicha, které bylo doprovázeno masivním krvácením. Záchranáři muži již na místě nehody podali plnou krev, následně po převozu do nemocnice zavedli katétr a provedli potřebné operace, nyní muž prochází rekonvalescencí. „Personál nemocnice mi říkal, že jsem tu nehodu přežil hlavně díky nově zaváděným postupům… Všem moc děkuji za záchranu života,“ uvedl pacient.

Klinika urgentní medicíny FN HK novou metodu také vyučuje na kurzech, aby ji mohli používat i další specialisté. „Byli u nás vojenští chirurgové i kolegové z ostatních nemocnic, kde se tato metoda začíná používat. Jednalo se již o desítky lékařů,“ uvedl přednosta Kočí.