Zámek majitelé pronajímají třeba na svatby, nebo firemní akce. Teď chtějí do půvabného areálu ještě víc vrátit život, říká syn majitele zámku Robert Katschner. „Od jara příštího roku uvažujeme o hotelu pro kratší pobyty. Postupně bychom chtěli pořádat v areálu nejrůznější vánoční, nebo velikonoční trhy a další akce. Uvažujeme také například o letních festivalech. Prostě chceme na zámek vrátit život,“ líčí plány jedenatřicetiletý syn majitele dobřenického panství. Narodil se v Brazílii, kam jeho prarodiče po únorovém puči v roce 1948 emigrovali. Zámek komunisté znárodnili a následují čtyři desítky let chátral pod správou Jednotného zemědělského družstva. V roce 1993 získala v restituci panství zpět Karla Katschnerová, dcera prvorepublikového majitele dobřenického panství Karla Loevensteina.

„Zámek byl ruina, skoro 40 let tady bylo JZD, o zámek se příliš nestarali, nechali ho postupně chátrat,“ říká Robert Katschner. Rodina se rozhodla panství vrátit původní lesk: „Zámek se postupně opravoval, opravdu velká rekonstrukce začala v roce 2006 a v roce 2011 bylo vše hotové.“ Elegantní mladý muž mě provází vzdušnými interiéry a vzpomíná na rok 1998, kdy se jeho rodiče rozhodli opustit brazilské Sao Paulo a přestěhovat se do střední Evropy: „Byl jsem ještě malý chlapec, ale byl to kulturní šok. Češi jsou uzavřenější než Brazilci, ale když vás poznají, už je vše v pohodě. V Brazílii musíte být stále ve střehu. Když jsme sem přišli, pro maminku to byl velký relax. Je původem Holanďanka, vlastně pro ní to byl návrat domů, do Evropy,“ vzpomíná Robert Katschner. Rodným jazykem je pro něj portugalština, velmi dobře ale mluví i česky. Jen si občas pomůže anglickým slovíčkem.

Zámek dnes patří jeho otci Rodrigovi. „Babička Karla Katschnerová otci často vyprávěla o dědečkovi, o životě za první republiky,“ vzpomíná Robert. Jeho babička zemřela před čtyřmi lety. Narodila se v roce 1923 a o pět let později koupil její tatínek Karel Loevenstein dobřenické panství. Zámek významný prvorepublikový průmyslník zmodernizoval a rodina ho využívala jako letní rodinné sídlo. V třicátých letech zde panoval čilý společenský život. Do Dobřenic zval obchodní partnery, ale také osobnosti ze společenských a politických kruhů. Na zámku pobýval třeba syn prvního československého prezidenta a později ministr zahraničí Jan Masaryk.

Karel Loevenstein



Byl jednou z předních osobností prvorepublikového hospodářského života. Narodil se v Hradci Králové v roce 1885. Klíčový pro jeho kariéru byl nástup do Škodových závodů v roce 1919. Postupně se vypracoval až na generálního ředitele a jednoho z nejvýznamnějších průmyslníků doby. Díky němu se firma po první světové válce dokázala přeorientovat na civilní výrobu, přestála krizi třicátých let a stala se jedním z pilířů první republiky. Kromě manažerských schopností disponoval mimořádnou jazykovou výbavou. Plynně mluvil německy, anglicky a francouzsky. Kromě právních znalostí, ekonomických znalostí velmi dobře zvládal i technické problémy. Pod jeho vedením firma rostla i díky řadě fúzí s domácími podniky a expanzi do zahraničí. Karel Loevenstein v roce 1928 koupil dobřenické panství, kde byl v roce 1938 pochován do rodinné hrobky.