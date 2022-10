Přibylo za to čtvrtstoletí byrokracie? Agendy rostou všude a roste počet úředníků. Musíme řešit hodně administrativy. Česká legislativa má nejvíc novel zákonů v Evropě a už se v tom těžko vyznají i renomovaní právníci. To je živná půda pro chaos.

Uvažoval jste o vstupu do velké politiky?

V době, kdy jsem byl známý bojem za dostavbu dálnice, mě lanařili, abych se stal poslancem. Zájem měly jiné větší strany než lidovci a měl bych s nimi větší šanci na zvolení. Ale nejsem korouhvička, abych měnil strany. Nikdy jsem toho nelitoval. Dobře si uvědomuji, že tam nahoře to také často člověka semele. Jako starosta jsem si mohl říkat, co chci.

Zmínil jste dostavbu dálnice, v roce 2006 se podařilo a Chlumec se zbavil tranzitní dopravy. Byla to velká změna?

Bylo paradoxní, že si mi po otevření dálnice chodili stěžovat lidé, že nemůžou spát. Už byli zvyklí na dopravu a najednou byl v noci klid. Ale vážně, jezdilo tady 31 tisíc aut za 24 hodin. Auta se městem posunovala v koloně a karcinogenní výfukové plyny tady dýchaly naše děti. To bylo to, co mě hnalo.

Exekuce na Chlumec, spor o úklid listí graduje

Stěžovali si pak podnikatelé, třeba že přišli o zákazníky?

Vůbec ne. U nás se na náměstí neplatí za parkování, právě abychom pomohli místním živnostníkům, aby tady lidé mohli nakupovat. Máme tu Penny Market uprostřed města, lidé si přijedou nakoupit a obejdou i okolní obchody.

Rekonstrukci radnice městu zkomplikoval krach firmy Matex, podaří se vše včas?

Měli jsme problém, ohrožená byla i dotace, ale vše se povedlo a z kraje prosince by se úřad měl vrátit do opravených prostor.

Velkou kauzou poslední doby je úklid listí. Radnice se musí po rozhodnutí soudu podílet na jeho úklidu na soukromé zahradě. Neztrácíte naději?

Kauza listí je v současné době u Nejvyššího soudu v Brně už víc než rok, což je nenormální stav. Budu doufat, že alespoň v nejvyšším patře našeho soudnictví jsou lidé, kteří používají zdravý selský rozum. Obviňuji místní hradecké soudce z absence zdravého rozumu. My za to nemůžeme, že si na poli pod vzrostlými stromy někdo postaví dům s japonskou zahradou.

Rozhodnutí v kauze listí odporuje zdravému rozumu, říká chlumecký starosta

Jak je to s výstavbou bydlení v Chlumci?

Město se bude rozvíjet, skončila rezonanční pila se staletou tradicí, takže na pěti hektarech tam vzniknou nové ulice a bytová výstavba. Změnili jsme kvůli tomu územní plán.

Město jste vedl čtvrtstoletí, jaké úkoly po vás novému vedení města zbyly?

Plány máme stále obrovské, v příštím roce máme připravené investice za 40 milionů korun. Začali jsme stavět denní stacionář pro seniory, v příštím roce chceme dokončit kanalizaci v místních částech v Pamětníku a Lučicích. Těšíme se na zdvoukolejnění trati a chystanou rekonstrukci nádraží, protože přímo naproti jsme otevřeli nový dopravní terminál.