Deník na návštěvěZdroj: DeníkJak to vypadá s očkovacím centrem v Novém Bydžově?

Kraji jsme společně se starostou Chlumce nad Cidlinou nabídli už v lednu vytvoření očkovacího centra v naší sportovní hale. Dostali jsme ale odpověď, že v první fázi bude jen těch současných šest nebo sedm center. U nás by snad mohlo vzniknout v dubnu nebo v květnu až bude více vakcín. Jsme tady v takovém území, které vůbec není v centru zájmu Královéhradeckého kraje. Tak to bohužel dlouhodobě je.

Do Hradce Králové i Jičína to je od vás zhruba 30 kilometrů. Využívají senioři tamní očkovací centra?

Většina našich seniorů čeká na to, až dostanou nějakou vakcínu jejich obvodní lékaři. Ti jsou pak schopní si ty svoje seniory oslovit a pozvat na očkování do ordinace. Samozřejmě jsou senioři, které jejich děti odvezly na očkování do Hradce, ale to je pár lidí. Tímhle tempem bychom očkovali deset let.

Kdy se Nový Bydžov dočká roky plánované protipovodňové hráze?

Ten požadavek vznikl po posledních velkých povodních v roce 2013. Od té doby na tom pracujeme. Asi tři roky jsme projektovali, pak začalo vykupování pozemků. Když si vezmete, že dálnice se u nás staví 20 let, tak to zase tak špatné není. Troufnu si říct, že do konce letošního roku zažádáme o územní rozhodnutí, jednáme už jen s dvěma posledními majiteli pozemků. Dokud není funkční zákon o vyvlastňování, prostě se to táhne. Nechci to přivolávat, ale letos je výjimečná zima a klidně nás to může zase vyšplouchnout.

Velkým probléme města byla i ekologická zátěž po bývalém podniku Kovoplast. Jak to se znečištěnou podzemní vodou vypadá v současnosti?

My jsme k tomu přišli jako slepý k houslím. Objevilo se to tam někdy po revoluci a samozřejmě tam ani nebyl původní majitel. Jenom ten průzkum, který zjistil příčiny a rozsah znečištění, trval asi pět let. Užili jsme si s tím dostatečně. Mám radost, že se to podařilo zpapírovat, získat dotaci a krok po kroku to zrealizovat. Obrovský dík patří kraji. Je to akce, která se táhne už přes 10 let. Jde to ale dobrým směrem. Podařilo se nám získat dotaci necelých sto milionů korun a v té oblasti už proběhly zásadní sanační práce. Teď tam ještě asi tři roky budou postupně dávkovat různé chemikálie do podzemních vod, aby se ty zbytkové nebezpečné látky odstranily.

Novobydžovsko bylo dlouho známé vysokou nezaměstnaností, v posledních letech se to ale změnilo. Čím to je?

Někdy v roce 2008 tady byla daleko největší nezaměstnanost v kraji, nějakých 12 až 13 procent. V té době nám moc pomohlo, když se v relativně krátké době asi tří let vybudovaly tři fabriky a vzniklo asi tisíc pracovních míst. Dneska už si lidé navykli, že je tam zajímavá práce a na podmínky okresu i poměrně slušně placená. Lidé tam jsou spokojení.

Jaká nezaměstnanost je tady tedy v dnešní době?

Hovořit o nezaměstnanosti je už dnes nesmysl. Dlouhodobě je asi 3,8 procenta. Přitom čtyři procenta místních jsou nepřizpůsobiví. Nechci říct, že to jsou všichni oni, ale kdo chce pracovat, tak má dostatečnou nabídku.

Mluvíte o nepřizpůsobivých občanech. Dřív to bylo v Novém Bydžově velké téma, jaká je situace dnes?

Nechtěl bych to zakřiknout, ale mám dojem, že se ta situace zlepšila. Legislativa je taková, jaká je. Já rozhodně nejsem rasista. Naučil jsem se s těmi lidmi vycházet, i když ne s každým to jde. Chceme, aby ti lidé měli v rámci města nějakou pracovní nabídku. Samozřejmě je mezi nimi i část, která pracovat nechce a nebude, to se ale za jeden život vyřešit nedá. Velké excesy, které tady dříve byly, už vymizely. Nejásám, ale ta situace je stabilizovaná.

Čím se to podařilo zlepšit?

Aplikujeme tady snad úplně všechny věci, které k tomu někdo vymyslel. Máme preventisty kriminality, máme městskou policii, která s nimi spolupracuje a hlídá lokality, kde se ti lidé shromažďovali, máme domovníky. Nabízíme veřejně prospěšné práce, jsou tu dvě firmy, které je zaměstnávají na výkopové práce a podobně. Je to mozaika drobných věcí, které ve výsledku přináší zlepšení situace.

Jak to vypadá s obchvatem Nového Bydžova?

Před lety jsme nechali zpracovat studii, která vyčíslila náklady na 750 milionů. Neumím si představit, že by to někdo byl ochoten investovat. Chceme ale hledat možnosti zkapacitnění komunikací tak, abychom uměli aspoň těžkou dopravu vyloučit z centra města. Snažíme se zformulovat nové zadání pro odklon dopravy z centra města, neříkal bych tomu obchvat.

Je i pro Nový Bydžov podobně jako pro ostatní města a obce na Hradecku tím největším problémem doprava?

Doprava a parkování jsou témata, kterým se nedá vyhnout. Ať se nám to líbí nebo ne, jsme vesnička středisková. Jsme druhé největší město v okrese po Hradci Králové. Jsou tady úřady, nemocnice, školy, je tady práce, kultura, sport i nákupní centra. Proto sem jezdí hodně lidí z okolí a to s sebou samozřejmě nese problémy s parkováním a průjezdností. Kapacita těch komunikací v centru města nebyla dělaná na takovou dopravní zátěž. Dochází k zácpám, je to na denním pořádku. Odklon té dopravy není jednoduchý, ale budeme se to snažit řešit.

Nedávno bylo město už poněkolikáté oceněno za skvělou finanční kondici. Čím to je, že se vám daří držet finance dlouhodobě na dobré úrovni?

Stavět za své hotové peníze umí kde kdo. Mít dlouhodobé záměry a snažit se na ně získat dotace je ale pro město výhodnější. U nás je to už mnoho let trvalý postup, který nám ve finále šetří ohromné množství peněz. Musíte vědět co chcete a mít vysledované podpory, možnosti získání grantů, dotací a zvýhodněných půjček. To je náš trvalý přístup k investicím.

Říkáte, že plánujete investice dost dopředu. Co jsou hlavní investice, které má Nový Bydžov před sebou a jak ty plány ovlivnil covid?

Dopad na náš rozpočet je 15 až 20 milionů korun. Letos dokončujeme poslední opravu takzvaného velkého čtverce, což je takový miniokruh kolem centra města. To je investice za asi 36 milionů korun. Připravujeme se na rekonstrukci budovy bývalého kláštera, kde by měly vzniknout nové byty a začali jsme pracovat i na domovu pro seniory, který vznikne v parku u nemocnice. Má tam být asi 50 lůžek. Náklady tam budou kolem sta milionů.

Budete příští rok obhajovat funkci starosty, kterou vykonáváte už od roku 1994?

Přemýšlel jsem o tom, že už toho mám dost, ale do důchodu je ještě daleko. Takže jsem tak na půl cesty. Ta politická scéna je hnusnější a hnusnější. Pokud bych uvažoval o pokračování, tak už by to bylo definitivně naposled.