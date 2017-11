Kdo dostaví D11? Eurovia a Porr

Hradec Králové - Ředitelství silnic a dálnic již vybralo zhotovitele dostavby dálnice D11.

Otevření nového useku D11 u Hradce KrálovéFoto: Deník / Fanta Michal

Sice zatím nemají kde, ale už ví kdo. Řeč je o dvou navazujících úsecích dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic, respektive do Jaroměře. Na první 7,4kilometrový úsek z Hradce Králové do Smiřic chtělo původně ŘSD pustit dělníky již na přelomu září a října. Proti se však postavil spolek Děti Země, který napadl všechna závazná stanoviska dotčených orgánů, což při jejich velkém počtu na tak významné a velké stavbě může znamenat poměrně zásadní zdržení při získání pravomocného stavebního povolení. ŘSD nicméně již vybralo zhotovitele stavby. „Na oba úseky jsme doporučili firmy, které nabídly nejnižší cenu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak nakonec vybralo za zhotovitele 7,4 kilometru dlouhého pokračování dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic sdružení vedené společností Eurovia, která se dostala hluboko pod ŘSD původně uvažovanou cenou dostavby - 4 miliardy korun.

Třetinové ceny

„Nejnižší cenu 2,5 miliardy nabídla Eurovia. Za ní skončil Strabag (2,9 mld.) a Colas CZ,“ uvedl tiskový mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Vítězství v tendru potvrdila i firma Eurovia. „Mohu potvrdit, že jsme obdrželi rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky. V tuto chvíli ale běží odvolací lhůta. Po jejím uplynutí budeme čekat na další postup ze strany ŘSD,“ informovala mluvčí Eurovie Iveta Štočková.

Podle Jana Studeckého má ŘSD jasno i v otázce, která firma dostaví navazující 12,5kilometrový úsek ze Smiřic do Jaroměře. I zde vybral investor nejnižší nabídku. Tabulce finančních nabídek, kde ŘSD nastavilo laťku na necelé 2,5 miliardy korun, vévodí sdružení vedené stavební firmou Porr. To nabídlo cenu jen lehce pod půl druhou miliardou korun.

Kdy se však stroje na úseky vrhnou, je ve hvěz-dách. Jan Studecký však doufá, že to bude již v příštím roce. Podobný optimismus nedávno projevil i mluvčí Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Čeká se na jaro

Podle něj je kvůli rozkladu spolku Děti Země k realizaci nejblíže další navazující úsek ze Smiřic do Jaroměře, kde se již ministerstvo vypořádalo se všemi vlastnickými spory. Naposledy získal stát potřebné pozemky od katolické církve.

Co se pak týče rozkladu Dětí Země, tak v něm Ministerstvo dopravy čeká na přezkum stanovisek od jejich nadřízených orgánů. Podle Tomáše Neřolda však na délku těchto řízení nemá resort dopravy jakýkoliv vliv. Přesto Ministerstvo dopravy doufá, že se podaří výstavbu dálnice do Smiřic zahájit alespoň na jaře roku 2018.