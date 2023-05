Koalice v čele Hradce Králové se drolí. Čtveřice koaličních partnerů vypověděla koaliční smlouvu doposud pátému partnerovi hnutí Rozvíjíme Hradec. Koalice chce pokračovat dál, hledá teď podporu mezi odpadlíky z ANO.

Už při podpisu koaliční smlouvy loni v listopadu to skřípalo. Jan Holásek (vlevo) podepsal dohodu jako poslední z leadrů pětikoalice. Pro "své" hnutí Rozvíjíme Hradec ji nepovažoval za dobrou. Primátorka Pavlína Springerová sedí vpravo. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Problémem je pro koalici, jež tvoří HDK/TOP 09, Piráti, ODS a Změna pro Hradec a Zelení, lídr hnutí Rozvíjíme Hradec a senátor za Hradecko Jan Holásek.

„Spolupráce s panem Holáskem byla od počátku dost komplikovaná, my jsme nicméně nabídli možnost být v koalici. On úplně nezapadá do týmového a férového konceptu spolupráce, který chceme v rámci koalice a města rozvíjet,“ řekla hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK/TOP09).

Poslední kapkou podle ní bylo, když chtělo minulý týden Rozvíjíme Hradec vyměnit svoji náměstkyni Ilonu Dvořákovou. Nahradit ji měl Jan Holásek.

„Za nás není možné neustále čelit individuálním, nevykomunikovaným a neopodstatněným aktivitám pana Holáska. Pro nás je zásadní, aby v rámci vedení města existoval silný konsensus,“ uvedl náměstek primátorky Pavel Vrbický (Piráti).

Jan Holásek Deník odkázal na vyjádření, které hnutí Rozvíjíme Hradec připravuje. Senátor za Hradecko je lídrem hnutí, které získalo v podzimních komunálních volbách tři mandáty.

Ilona Dvořáková má podle hradecké primátorky zůstat nadále na pozici náměstkyně pro kulturu a cestovní ruch. „Hnutí jsem spolu s Honzou zakládala, teď to vnímám jako velmi negativní postoj k voličům. Pan Holásek měl informaci, jak by se mohla situace dál vyvíjet, přesto na svých požadavcích trval,“ řekla Ilona Dvořáková. S jejím hlasem si koalice udrží v 37členném zastupitelstvu těsnou většinu 19 hlasů. Dvořáková teď neví, zda zůstane v hnutí, díky kterému se dostala do zastupitelstva: „Ty věci budu muset promyslet, může se také stát, že mě hnutí vyloučí.“

Otázka je, na kterou stranu se postaví třetí ze zastupitelů Rozvíjíme Hradec Petr Nebeský, který se k situaci zatím nechtěl vyjadřovat.

„Budeme v nejbližších dnech jednat s dalšími potenciálními členy koalice. Předpokládáme, že budoucí koalice bude stejně silná jako ta, která teď končí,“ vysvětlila primátorka Pavlína Springerová.

Koalici by ale mohl posílit i některých ze dvou zastupitelů původně zvolených za ANO. Jindřich Outlý opustil zastupitelský klub hnutí v lednu a poté ho následovala bývalá náměstkyně primátora Monika Štayrová. Právě ji už oslovila Změna pro Hradec a Zelení. „Kdysi dávno byla u Zelených, tak jsme ji nabídli možnost, že by s námi mohla založit zastupitelský klub, pro který potřebujete minimálně tři členy,“ řekl další ze současných náměstků primátorky Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení). „Je to jedna z možností, jak zajistit stabilitu vedení města. Uvažuji o tom, rozhodnu se v blízké době,“ vzkázala bez dalších podrobností Monika Štayrová.

Hnutí ANO podzimní volby vyhrálo, ale nepodařilo se mu vyjednat potřebnou většinu. „Pětikoalice složená fakticky z devíti subjektů je prostě příliš nesourodý projekt, který nemůže mít dlouhého trvání, což se konec konců ukázalo. Pro Hradec tady byly po volbách stabilnější varianty, které jsme nabízeli,“ připomněl místopředseda zastupitelského klubu hnutí ANO Denis Doksanský.

Ten považuje případné doplnění koalice zastupiteli zvolenými za ANO za přechod z bláta do louže. „Ve chvíli, kdy koalici opustí jeden ze subjektů a místo toho se bude koalice opírat o přeběhlíky, tak to už samo o sobě není dobře,“ dodal Denis Doksanský.

Koalice by podle primátorky Springerové měla pokračovat se stejným programem. Teď běží lhůta 30 dní pro vypovězení koaliční smlouvy. Na červnovém zastupitelstvu chtějí čtyři strany v čele města odvolat Jana Holáska z rady města a případně by zastupitelé mohli volit nového radního.