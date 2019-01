Kdy zvířecí atleti předčí člověka?

Hradec Králové - I když se nám stometrový sprint zaběhnutý pod deset sekund nebo více než osmimetrový skok do dálky mohou zdát úžasné, není to nic proti tomu, co někteří zvířecí „atleti“ předvádějí běžně a každý den.

Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Plachý

Kteří tvorové by tedy lidské sportovce strčili hravě do kapsy a v jakém sportovním odvětví je naopak právě člověk jedinečný? O lidských a zvířecích výkonech, ale také o dalších zajímavostech se dozvíte více na přednášce Vladimíra Sochy, která začíná ve středu v 17 hodin v pobočce hradecké městské knihovny v Gagarinově ulici.

