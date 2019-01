Hradec Králové - Modernizace techniky letního kina by spolkla něco přes milion, jinak pojede poslední sezonu.

Letní kino. Ilustrašní foto. | Foto: DENÍK/Evžen Pajskr

Pokud letní kino Širák nezmodernizuje svoji techniku, letos jede svoji poslední sezonu. Potřebuje na to finance přibližně ve výši jednoho až jednoho a půl milionu korun. Všechny nové filmy jsou nyní v digitální podobě a výběr těch, které může kino dopromítat se stále zužuje.

„Letos se nám ještě povedlo kvalitní filmy sehnat, program je zajímavý, ale příští rok už to tak snadné nebude, a mohli bychom tak o dobré filmy přijít," řekla Júlia Špalková z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti (HKVS), která kino spravuje. Provozovatelé kina mají nachystané varianty možných projektů, počítají i s tím, že by se dala koupit již použitá technika, na čemž by se ušetřilo.

„Pokud by se kupovala technika nová, stálo by to s úpravami a napojením na zvukovou techniku dva a půl milionu," upřesnil Miroslav Franc z HKVS.

Širák začne promítat od 1. června až do 31. srpna. Příjemnou zprávou je, že se nebude zvyšovat vstupné. V pátek dokonce bude možné zajít na film za vstupenku v hodnotě ceny jednoho piva.

Po celou dobu letní produkce se v kině bude promítat vždy od středy do soboty. Středy a čtvrtky budou patřit převážně napětí a dobrodružství, pátky budou spíše pro hloubavější a náročnější diváky. Na plátně v tento den najdou místo oceněné festivalové snímky.

Soboty budou v letním kině patřit filmům pro ženy a filmovým hitům. Pořadatelé se navíc svým návštěvníkům snaží vyjít vstříc tím, že v případě nepřízně počasí půjčují deštníky a teplé deky. Letos se jeho příznivci mohou těšit na filmy Alois Nebel, Poupata, Čtyři slunce, Vyměřený čas a další.

Ještě před zahájením promítání poslouží areál kina ke konání 10. ročníku hudebního festivalu Na jednom břehu.

Program bude rozložen do dvou festivalových dnů. V pátek 25. května zahrají v letním kině královéhradečtí Bitumen Beat. Ozdobou sobotního dne bude Lenka Dusilová, Dan Bárta, Buty.

Festival není jen o hudbě. Pro návštěvníky je připraven i bohatý doprovodný program a společný jam session u ohně. Budou moci ochutnat indickou, arabskou, romskou i vegetariánskou kuchyni, kvalitní moravská vína nebo čerstvé čaje.

Poznámka Jitky Hodasové:

Hradečtí zastupitelé dostanou zřejmě v krátké době na stůl dvě žádosti na podobně vysoké částky týkající se hradeckých kin. Sdružení Pro-Centrál chce více než dva miliony na splacení svého dluhu a kino Širák potřebuje podobnou částku na svou modernizaci. Komu korunky nakonec spadnou?

Jitka Hodasová, David Kořínek