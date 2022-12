Víc než stovka stánků, velké pódium s večerním programem, stylový kolotoč, šapitó s programem pro děti nebo střelnice. Vánoční trhy v Hradci Králové se by konečně měly obstát ve srovnání s podobně velkými městy. Přesun z menšího Masarykova náměstí se chystal už před dvěma lety, ale přišla covidová omezení a zrušení akce loni i předloni. „V podstatě nám to předchozí rušení trochu pomohlo, protože hodně věcí jsme měli už vymyšlených a připravených,“ přiznává jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Miroslav Franc.

Z plochy náměstí tak zmizí na dva předvánoční týdny auta a nahradí je stánky, které nabídnou vše, co lze od Vánočních trhů očekávat. „Vybrat vhodnou skladu byl docela tuhý boj, protože svařáků a trdelníků by tam mohlo být milion, ale chtěli jsme to mít vyvážené, aby to nebylo jen o tom jídle a pití. Lidé tam nakoupí třeba drobnější vánoční dárky od ozdob, přes různé rukodělné výrobky a podobně. Prostě všechno, co k Vánocům patří,“ slibuje Miroslav Franc. A mezi 117 stánky bude skutečně z čeho vybírat. Nabídnou nejen tradiční české a moravské speciality, ale také ty zahraniční.

FOTO: Tisícovky lidi přilákalo rozsvícení vánočního stromu v Hradci

Vánoční tržiště bude otevřené od 9. do 23. prosince a na každý podvečer je připravený program. „Trochu víc do programu jsem investovali o víkendech, to tam budou i hvězdičky populární hudby a podobně,“ slibuje Miroslav Franc. V centru Hradce mimo jiné zahrají a zazpívají stálice jako Bára Basiková, Heidi Janků nebo Yo Yo Band. Doplní je celá řada kapel včetně různých hudebních formací z hradeckých uměleckých škol.

Specialitou pak bude šapitó pro děti. „Za morovým sloupem bude dětská zóna. V podstatě tam bude velkoprostorový stan, kde máme připravenou spoustu věcí od cirkusových představení, pohádek, ale také dílničky, kde si děti budou moci vyrobit nějakou ozdobu, případně něco, co se váže přímo k Vánocům,“ slibuje Miroslav Franc. Tuto část vánočního tržiště pak doplní stylový kolotoč a střelnice.

Muzejní trhy v Hradci přilákaly podle organizátorů 10 tisíc lidí

Letos se rozhodl magistrát do vánoční atmosféry ve velkém investovat. „Město letos na vánoční trhy dává prostřednictvím dotace zhruba milion korun,“ vysvětluje Miroslav Franc. Při přípravě akce se dokonce chvíli uvažovalo o kluzišti na bruslení. Jenže zajímavý nápad narazil na finanční limity. „Co se týká úspory energií, velmi rozumné rozhodnutí padlo na jaře, protože byl požadavek na kluziště. Ale jenom jeho pronájem na jeden měsíc by přišel na půl milionu korun, tak se rozhodlo, že to není úplně rozumná investice,“ dodává jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti.

Přímo na Velké náměstí ale bude jezdit dočasná linka. „Jezdit budeme zdarma každou půlhodinu v době konání trhů centrem města. Zastávky budou na Velkém náměstí, u Adalbertina, Muzea, na Ulrichově náměstí, u Střelce, Centrálu a magistrátu a opět na Velkém náměstí,“ popisuje trasu ředitel hradeckého Dopravního podniku Zdeněk Abraham.

Otevírací doba tržiště na Velkém náměstí

Pondělí až čtvrtek 10 až 18

Pátek a sobota 10 až 20

Neděle 10 až 19

Podrobnosti na www.vanocevhradci.cz