Od 15.00 hodin bude aula UHK patřit dosud nejúspěšnějšímu a nejnáročnějšímu výstavnímu projektu Muzea Východních Čech v Hradci Králové, a to výstavě „Uprostřed Koruny české - Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 – 1550“, která získala první místo v Národní soutěži muzeí Gloria Musaealis 2020 v kategorii nejúspěšnější výstava roku. Výstavu a celý projekt představí hlavní autorka expozice Helena Dáňová a kurátorka výstavy Markéta Pražáková.

Knihy, knižní kulturu a vše, co k ní patří, nabídne Knižní veletrh pořádaný v rámci XXV. ročníku Týdne knihoven, který se uskuteční ve středu 6. října od 9.00 do 17.00 hodin ve dvoraně budovy A Univerzity Hradec Králové v Hradecké ulici. Tematicky se zaměří na historii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.