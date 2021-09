Co se dělo uvnitř bytu, když nebyla majitelka doma, to můžeme jen odhadovat. Výsledkem však byly dvě kočky zaseknuté v okně otevřeném na ventilaci.Zdroj: HZS KHK

Co se dělo uvnitř bytu, když nebyla majitelka doma, to můžeme jen odhadovat. Výsledkem však byly dvě kočky zaseknuté v okně otevřeném na ventilaci. | Foto: HZS KHK

Hodně nezvyklou záchranářskou akci mají za sebou hasiči z Nového Bydžova. V neděli dopoledne vyjížděli do Starého Bydžova, kde uvázly v otevřeném okně bytového domu dvě kočky.

