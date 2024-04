Kola přitom nevěnovali pouze Hradečáci. „Do výzvy se zapojila nejen hradecká veřejnost, ale později také naši partneři jako Univerzita Hradec Králové nebo město Přelouč. Právě od nich do sběrného místa putovala téměř třetina jízdních kol, která již byla bez svého majitele. Všem za jejich iniciativu a pomoc děkujeme,“ říká náměstek Řádek.

Mezi jízdními koly bylo nejvíce kol do města, celkem 87, horských kol zaměstnanci magistrátu napočítali 29, dalších 27 se řadí do kategorie dětských a menších kol. Zbytek jízdních kol byly spíše vraky, které ale bude možné ještě recyklovat.

Kola bylo možné odevzdávat na dvou sběrných místech, a to do Bajkazylu v Gayerových kasárnách a do prodejny Kostka kolobka v Divišově ulici.

Město v těchto dnech připravuje dopravu těchto kol do centrálního skladu iniciativy v Ostravě. Zde se kola rozeberou, jednotlivé díly se vyčiští a opraví, a následně zamíří do africké Gambie. Tam poslouží především dětem, místní obyvatelé budou proškolení, jak takové kolo opravit a udržovat.

VIDEO: Policie v Královéhradeckém kraji má nové kamery. Podívejte se, co umí

K iniciativě Kola pro Afriku se město loni zapojilo poprvé. Evropský týden mobility se bude konat i letos, a to v termínu 16. až 22. září. „Zatím jsme v průběhu příprav, chystáme řadu novinek, ale oblíbené akce rozhodně chceme ponechat. Pro návštěvníky tak budou připravené besedy či přednášky, počítáme také s řadou akcí pro veřejnost a speciálními programy pro děti. Letos bychom se chtěli zaměřit především na sdílené zóny ve městech,“ dodává náměstek Řádek.

Loni byly v centrálním skladu iniciativy v Ostravě-Koblově k vidění tisíce kol. Darovaná kola tu opravují a následně posílají dvakrát ročně do Gambie v Africe. V čištění, rozebírání a opravování kol pomáhají například i bývalí vězni. „Do věznice dojíždí náš mistr, který má k dispozici čtyři až pět vězňů, kteří se k této činnosti sami přihlásili. Fungují stejně jako my tady v centrálním skladu,“ popsal loni Deníku vedoucí centrálního skladu Daniel Ščigel.

Ještě před příjezdem kol do Gambie se dopředu vyberou školy, kam kola doputují. Často se stává, že školy jsou od domovů vzdálené až 15 kilometrů, a proto se vyberou děti, jež to mají do školy nejdále, kterým se následně kolo přidělí.