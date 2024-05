Přes 200 horských i silničních kol, které poputují do africké Gambie, hradečtí technici připravili k odeslání do centrálního skladu v Ostravě. V Gambii poslouží především dětem, sbírka kol se konala jako součást iniciativy Kola pro Afriku, ke které se Hradec Králové připojil.

Přes 200 horských i silničních kol, které poputují do africké Gambie, hradečtí technici připravili k odeslání do centrálního skladu v Ostravě. | Foto: TSHK

K iniciativě Kola pro Afriku se Hradec Králové připojil loni v září spolu s občany, Univerzitou Hradec Králové a dalšími partnery. Kola Hradečáci mohli odevzdávat na dvou sběrných místech, nakonec se ve sbírce sešlo více než 200 kol.

„Přes 200 horských i silničních kol nyní připravili naši technici k odeslání do centrálního skladu v Ostravě, odkud poputují do africké Gambie. Od brzkých ranních hodin pak technici kola nakládali ze skladovacích prostor do přistaveného kamionu,“ uvedly ve čtvrtek Technické služby Hradec Králové.

Dopravní prostředky čeká ještě před přesunem do Afriky kompletní rozebrání, vyčištění a oprava nefunkčních dílů. V Gambii poslouží především dětem. Místní obyvatele navíc čeká školení, jak takové kolo opravit a udržovat.

