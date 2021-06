V Deštném dáte za lanovku v letní sezoně při cestě nahoru a dolů stovku a dvacetikorunu, stejně jako v krkonošském Benecku, pod dvě stovky se vejdete i se zpáteční cestou také v Říčkách v Orlických horách, vrchlabských Herlíkovicích, Monínci na Příbramsku a při výletu na Ještěd. Pokud si jízdenky objednáte dopředu na internetu, tak rovněž na krkonošské Portášky nebo Hnědý vrch.

Pod 250 korun se jezdí na Lipně, v Beskydech na Pustevny, na šumavský Špičák, v Krušných horách na Klínovec a Komáří vížku i v krkonošské Rokytnici nad Jizerou. Naproti tomu cesta na Sněžku bude stát od 1. července 560 korun. Ve Špindlerově Mlýně zaplatíte na kamenné pokladně v den cesty 400 Kč.

Po rapidním zdražení, které začne platit první prázdninový den, zaplatí pár dospělých osob za výlet na Sněžku kabinkovou lanovkou s jízdou na vrchol a zpět do Pece pod Sněžkou 1120 korun. Pokud se vydá do Deštného, zaplatí za dvě osoby pouze 240 korun. Rozdíl to je markantní. Lanovka na Sněžku je pětinásobně dražší, ale také čtyřnásobně delší. Měří bezmála čtyři kilometry, navíc nabízí jízdu v kabinkách, na dvou úsecích (Pec pod Sněžkou - Růžová hora, Růžová hora - Sněžka) a na nejvyšší místo v Česku.

"Nejvíce jsme zvýšili cenu na měsíce, kdy jsou tady největší fronty a lidé čekají na lanovku hodinu a déle. Slibujeme si do toho mimo jiné, že by nemusely být o prázdninách tak veliké fronty. Je potřeba vidět, že provozní náklady na lanovou dráhu jsou obrovské, 2 miliony korun měsíčně. Také bych zdůraznil, že se jedná o dvě lanovky. První je na Růžovou horu a pak teprve na Sněžku. To znamená vše dvakrát. Pohony, jištění, depo, kabiny, personál, revize. K tomu je také potřeba vzít v úvahu extrémní podmínky na Sněžce," přiblížil situaci náčelník Lanové dráhy Sněžka Jiří Špetla.

"Udělali jsme si porovnání s ostatními lanovkami. Ceny jsme porovnali i v přepočtu ceny na kilometr lanové dráhy, podle toho stále nejsme v republice nejdražší. Nám je nejvíce podobná lanovka na Skalnaté pleso ve Vysokých Tatrách, která také jezdí na dvou úsecích. Zpáteční jízdenka stojí v přepočtu asi 580 korun," uvedl Špetla.

Lanovky i kola přes e-shop

Podle přepočtu na kilometr na lanové dráhy, který Špetla zmiňuje, vychází jako nejdražší lanovky ve Špindlerově Mlýně. Ve Špindlerově Mlýně ovšem hraje velkou roli, kdy si návštěvník hor jízdenku koupí. Zatímco přímo na místě ve Svatém Petru či Medvědíně zaplatí čtyři stovky, při nákupu on-line přes e-shop 0-2 dny dopředu 350 Kč, tři dny a více dopředu dokonce 330 Kč. Zadarmo pak dostanou jízdenky na lanovky hosté některých špindlerovských hotelů.

V Janských Lázních si lidé můžou nově rezervovat on-line koloběžky a horských elektrokola. "Rezervovat na konkrétní den a zaplatit on-line je možné i bez registrace. Potvrzení přijde do emailu a samotné vyzvednutí horského elektrokola nebo koloběžky je pak otázkou pár okamžiků," upřesnila Zina Plchová ze SkiResortu Černá hora-Pec.

V Peci pod Sněžkou mají výraznou slevu na lanovku ubytovaní hosté díky kartě hosta. To bude znát jak v hlavní sezoně v červenci a srpnu, kdy její držitelé zaplatí místo 560 Kč za zpáteční jízdenku na Sněžku nižší cenu 390 Kč, tak ve vedlejší sezoně od září do konce června, kdy zaplatí 330 Kč místo 470 Kč.

CENY LANOVEK - ZPÁTEČNÍ JÍZDENKY

KRKONOŠE

Pec pod Sněžkou - Sněžka 430 Kč, od 1. 7. 560 Kč

Špindlerův Mlýn - Medvědín 400 (on-line 350, 330 Kč)

Špindlerův Mlýn - Svatý Petr 400 (on-line 350, 330 Kč)

Janské Lázně - Černá hora 300 (on-line 270)

Velká Úpa Portášky 210 (on-line 180)

Pec pod Sněžkou - Hnědý vrch 210 (on-line 180)

Herlíkovice - Žalý 160

Harrachov 290

Rokytnice nad Jizerou 230

Benecko 120

ORLICKÉ HORY

Deštné v Orlických horách 120

Říčky v Orlických horách 150

DALŠÍ LANOVKY V ČR

Dolní Morava 360

Ještěd 170

Krušné hory Klínovec 250

Komáří vížka 210

Beskydy Pustevny 220

Šumava Špičák 230

Lipno 200

Monínec 150