Vedení města oznámilo plán na ocenění akcií na konci července s tím, že hodnota fotbalového klubu bude známa zhruba do čtyř týdnů. Jenže ocenění akcií není dodnes hotové. „Firma si mimo jiné vyžádala smlouvy s hráči a my jsme řešili z hlediska GDPR, jestli je můžeme, nebo nemůžeme poskytnout a v jakém režimu,“ vysvětlil zpoždění s odkazem na ochranu osobních údajů primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Akcie oceňuje pro město liberecká firma 1. Znalecká. Za své služby má dostat zhruba 150 tisíc korun.

Fotbalový klub poskytoval 1. Znalecké potřebné údaje postupně. „Od poloviny června už jsme jim dávali materiály. Těch materiálů bylo strašně moc,“ poznamenal generální manažer klubu Richard Jukl. Narazili ale právě na osobní údaje v hráčských smlouvách. „Chtěli jsme od majitele, tedy města, povolení, že můžeme tyto citlivé údaje, které podléhají GDPR, vydat,“ dodal Jukl.

Všechny potřebné dokumenty

Poslední schůzka mezi městem, klubem a 1. Znaleckou proběhla tento týden a firma už má všechny potřebné dokumenty. „Ve čtvrtek jsme měli poslední schůzku a už je všechno odevzdané. Potřebovali jsme najít cestu a tu jsme našli. Jistě chápete, že nemůžu vzít něčí pracovní smlouvu s jeho údaji a příjmem a jenom tak ji poskytnout někomu dalšímu,“ sdělil Hrabálek.

Kdy dostane na stůl výsledek, nechtěl primátor odhadovat. „Toto nás trochu zbrzdilo, nicméně je to vyřešené a výsledek bude relativně brzy známý. O termínech jsme se nebavili, nicméně dostal jsem ujištění, že když mají poslední údaj, tak to nebude trvat dlouhou. Bude to určitě dřív, než za několik týdnů,“ shrnul primátor.

Odhad ceny akcí město potřebuje pro zvažovaný prodej podílu strategickému partnerovi. Nabízí se obdobný model, ve kterém funguje hokejový klub. Ten vlastní město napůl se společností Mountfield.

Rozhodnou noví zastupitelé

Teď je ale zřejmé, že o případném vstupu partnera do hradeckého klubu bude rozhodovat až nové zastupitelstvo. To budou Hradečané volit už za dva týdny. „V tuto chvíli nemá smysl rozhodovat o důležitých věcech. Byl bych rád, kdyby nové zastupitelstvo rozhodovalo nejdřív půl roku po volbách, aby se s komplikovanou problematikou dobře seznámilo,“ podotkl opoziční zastupitel Lubomír Štěpán (KSČM) s tím, že najít dobrého partnera není dnes snadné.

„Dávalo by to smysl, pokud by na české scéně existovali investoři, kteří by byli ochotni do takového podniku jít. Například majitel Plzně se snaží sehnat partnera a víc než rok se mu to nedaří,“ připomněl Štěpán špičkový český klub, který pravidelně hraje evropské poháry.

Hradečtí fotbalisté skončili v posledním ročníku ligy jako nováčci šestí, aktuálně drží třetí příčku tabulky. Na to, aby se o tak důležité věci nerozhodovalo na samotném konci volebního období, apelovaly i další opoziční strany v zastupitelstvu.

Zatím naposledy město vážně jednalo o prodeji podílu v klubu v roce 2017. O majetkový vstup do hradeckého fotbalu se tehdy ucházela skupina podnikatelů vedená bývalým fotbalovým reprezentantem Ivo Ulichem, investiční skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Poslední nabídku dostalo město před prázdninami od skupiny českých podnikatelů.