„Já jsem si loni občas koloběžku půjčil. Moc nechápu, proč se ještě do ulic nevrátily,“ říká student David s baťůžkem na zádech poblíž kampusu hradecké univerzity. Opačný názor má Jarmila Řeháková: „Kdo chce jezdit po městě, ten na to má nějaké staré kolo, o které se nemusí bát. Koloběžky se tady jen různě válely po chodnících a příkopech. Jen překážely a město je bez nich hezčí,“ myslí si seniorka.

Úřednici se teď s provozovateli dohadují o tom, kde by měli koloběžky parkovat. Některá navržená místa jsou pro magistrát bezproblémová, k jiným mají úředníci výhrady. „My jsme ta místa prošli. Chtěli jsme, aby byla dál od komunikace, aby nehrozil pád koloběžky na silnici. Řešili jsme průchod chodců, nebo aby koloběžky nebránily výhledu do křižovatky,“ říká šéf dopravní skupiny hradecké městské policie Pavel Süke.

Velký otazník je nad historickým centrem. Jednak se řeší, zda koloběžky nebudou centrum hyzdit. Další problém je historická dlažba, která je často ve špatném stavu. „Poměrně dost jsme zvažovali Velké náměstí, hlavně z toho důvodu, že ty cesty nejsou vhodné pro koloběžky s malými kolečky. Bojíme se, že by uživatelé jezdili hlavně po chodnících, což je nebezpečné,“ připomíná náměstek primátora pro správu majetku Pavel Marek a dodává, že vše je otázkou dohody magistrátu a společností Bolt a Lime, které loni v létě byznys s půjčováním elekrokoloběžek ve městě rozjely.

Úředníci teď posuzují zhruba 120 parkovacích míst, která by měly sdílet obě firmy. Třeba společnost Bolt chce v hradeckých ulicích na začátku sezóny rozmístit 250 koloběžek. „Konkrétní termín zatím nemáme, stále jednáme s vedením městem o detailech fungování sdílených prostředků v Hradci Králové. Na základě domluvy pak podáme městu žádost a dokud ji neschválí tak, nebudeme koloběžky do ulic nasazovat,“ vysvětluje manažer společnosti Bolt Pavol Dzurjanin.

Zástupce druhé koloběžkové firmy - Lime Václav Petr ale naznačuje, že vytýčení parkovacích míst v Hradci Králové je proti jiným městům zdlouhavé: „Celý proces je pro nás i město nesmírně časově a administrativně náročný.“

Náměstek Pavel Marek ale namítá, že firmy s podáním žádostí otálely a vše teď běží standardním tempem: „Dobu, kterou oni nevyužili ke stanovení míst, tak se pokusíme co nejvíc zkrátit. Provozovatelé se chtěli vrátit do města od prvního dubna, ale bohužel neměli podané žádosti, tak jak by měly být. Problém je, že se ke stanovení míst vyjadřuje státní správa, takže se těžko odhaduje, kdy bude vše schváleno. Může to trvat jeden až dva měsíce, reálný by mohl být začátek června.“

Hradecký náměstek věří, že se podaří nastavit lepší pravidla pro komunikaci mezi městem a provozovateli sdílených elektrokoloběžek. Připomíná ale, že stále není podepsané memorandum o spolupráci.