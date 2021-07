Už koncem minulého týdne museli hned několik nebezpečně odložených koloběžek odtáhnout městští strážníci. „Ty koloběžky ohrožovaly bezpečnost, hrozil u nich pád pod auto nebo autobus,“ vysvětlil důvody náměstek primátora pro majetek Pavel Marek (ANO). Ten také v neděli propojil s manažerem společnosti Li.me muže, který jednu z elektrokoloběžek vytáhl pomocí silného magnetu dokonce přímo z Labe.

„Pak se mi nedivte, že jsem na tuto společnost oprávněně rozzlobený. Zatím co její manažer něco plká o dohodách, které sám nedodržuje, my řešíme problémy jeho podnikání na úkor města,“ okomentoval to Marek.

Lidé si jízdu na koloběžkách oblíbili

Ačkoliv to na první pohled vypadá, že nálada Hradečanů je výrazně proti novému způsobu dopravy po městě, není to tak úplně pravda. Podstatná část obyvatel krajského města si koloběžky rychle oblíbila a ve velkém je využívají. Problémem ovšem je, že mnoho z nich vůbec neví, jakými pravidly se mají na koloběžkách řídit.

Aplikace společností Li.me i Bolt sice upozorňuje uživatele, že nemají jezdit po chodnících a musí být plnoletí, pohled do hradeckých ulic však naznačuje, že lidé si to k srdci příliš neberou. Nedodržováním těchto pravidel však lidé zpravidla porušují nejen nařízení provozovatelů, ale i zákon.

„V žádném případě nesmí lidé na elektrokoloběžkách jezdit po chodníku. Koloběžkáři také často zapomínají na to, že jezdci mladší 18 let musí povinně nosit ochranou přilbu,“ řekl velitel dopravní skupiny hradeckých strážníků Pavel Süke.

Koloběžka je z pohledu zákona jízdní kolo

Strážníci se podle náměstka primátora Marka na dodržování základních pravidel při jízdě na koloběžce nyní častěji zaměří. „Z pohledu zákona o provozu na pozemních komunikacích se koloběžka považuje za jízdní kolo,“ vysvětlil komisař dopravního inspektorátu Policie ČR Zdeněk veverka.

Striktně zakázaná je jízda ve více lidech a podobně jako řidič auta či cyklista platí i u koloběžkářů zákaz požití alkoholu před jízdou. Na koloběžce platí také zákaz vjezdu na stezky pro chodce, do pěších zón, na chodník a přechody pro chodce.

Největší problém je parkování

Nejvíce problémů způsobuje aktuálně parkování koloběžek. Podle provozovatelů je stávajících 140 parkovacích míst málo. Potřeba by prý bylo aspoň 200. Aby nedocházelo ke špatnému odkládání koloběžek, musí uživatelé na konci jízdu do aplikace v telefonu koloběžku vyfotit. Pokud někdo třikrát poruší pravidla, aplikace mu přestane fungovat. Přesto by situaci určitě pomohlo lepší vyznačení parkovacích stanic.

„Ty se chystaly, ale jejich nezřízení zavinili zastupitelé, kteří hlasovali proti memorandu,“ připomněl Marek, že hradečtí politici koncem června připravenou dohodu s provozovateli odmítli a teď se vše musí řešit až za pochodu. Říci, zda jde odpovědnost za současné problémy za provozovateli, uživateli nebo politiky, tak není úplně jednoduché.