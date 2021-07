Zhruba dvě stovky sdílených koloběžek můžete nově potkávat v ulicích Hradce králové. Lidé si ovšem na sociálních sítích stěžují na nebezpečnou jízdu i chaotické parkování. Radnice proto chce s provozovateli znovu jednat a na koloběžkáře si posvítí i hradečtí strážníci.

Koloběžky v Hradci Králové | Foto: FB HK

Přibližně dvě stovky červených a zelených elektkoloběžek společností Li.me a Bolt se od minulého týdne pohybují po ulicích Hradce Králové. Ačkoliv radnice několik týdnů s oběma firmami ladila dohodu, která měla nastavit pravidla fungování elektrokoloběžek, hradečtí zastupitelé ji nakonec překvapivě odmítli. „Někteří zastupitelé se zcela mylně, i když jim to bylo vysvětlováno, domnívali, že neschválení memoranda znamená nezahájení poskytování na území města,“ poukázal na přehmat zastupitelů náměstek primátora Pavel Marek (ANO) a dodal, že se zastupitelé měli před hlasováním podívat i do jiných měst, třeba do sousedních Pardubic, kde podobné memorandum funguje.