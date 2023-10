Kolony, zácpy a dlouhé desítky minut v nich. Tak od pondělí vypadá situace kolem křižovatky na křižovatce ulic Gočárova třída a Střelecká v Hradci Králové. Město nechává zčásti opravit povrch křižovatky u vily Aničky a vše má být hotové do začátku příštího týdne.

Kolony, zácpy - tak vypadá hradecká křižovatka na Gočárově třídě. | Video: Deník/Jiří Fremuth

Frekventovaná křižovatka městského okruhu a staré výpadovky na Prahu přišla o celkem pět jízdních pruhů a na dopravě je to znát. Ve špičce to znamená desítky minut čekání hlavně na Gočárově třídě, a to nejen ve směru do centra města, ale i od Pražského mostu. „Celý minulý týden měly téměř všechny základní školy v Hradci prázdniny, děti byly doma, a to včetně těch ze školek. Přemýšlí o tom někdo z těch, kteří to naplánovali?“ podivuje se čtenář Deníku pan Masner.

Opravy si vynutil špatný stav asfaltu a zajišťují ji za město Technické služby Hradec Králové. „Tyto standardní opravy povrchů silnic jsou neustálým procesem, který probíhá po celém městě po celý rok. Opravy přizpůsobujeme konkrétním podmínkám, konání kulturních akcí a samozřejmě vlivu počasí, které nám v těchto dnech přeje,“ oponuje mluvčí technických služeb Patrik Palátka, který dodává, že se město snažilo omezit řidiče co nejméně: „Bezpečnost a pohodlí na našich silnicích je pro nás prioritou, proto se také zvolila co nejefektivnější možnost jednotýdenní opravy s pouze částečnou uzavírkou silnice.“

Oprava má být hotová do příštího pondělí.

