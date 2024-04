„Já tam musím jezdit se synem do školy každé ráno a odpoledne zase zpátky. Je to právě v tu nejhorší dobu, kdy se to tam nejvíc štosuje. Od začátku jsou tam zmatky,“ říká Jana, která do Hradce dojíždí z vesnice u Smiřic.

Obzvlášť nepříjemná je situace pro ty, kteří se potřebují dostat do ulic Heyrovského nebo 17. listopadu, kde sídlí řada škol. Objížďka tam vede právě z Brněnské ulice, odkud se odbočuje do ulice Botanická u sportovního areálu hasičů.

Vzhledem k tomu, že příjezd do areálu škol je jednosměrný, auta z něj vyjíždějí okolo domova mládeže do severní průjezdné části Hradecké ulice. Dostat se z ní zpět k centru však znamená další zdržení. Na křižovatce u strojnické průmyslovky se totiž změnil dopravní režim.

„Řidiči vyjíždějící z Hradecké ulice nemají ponětí o změně přednosti v jízdě a cpou se tam, jako kdyby byli na hlavní. Dnes ráno tam do mě jedno auto málem narazilo, když jsem za Moravským mostem chtěla jet doleva,“ komentuje Jana komplikace při zpáteční cestě domů.

Situace v exponovaných místech znamená problémy i pro zásobování nebo vozy taxislužeb a dalších dopravců. Může se tak stát, že si část šoférů vystojí kolonu v Brněnské ulici dvakrát.

„Jel jsem z centra pro zákazníka do ulice 17. listopadu, vystál jsme si frontu k Botanické ulici a na místě jsem zjistil, že pojedeme na Moravské Předměstí. To znamená vyjet na Hradeckou směr centrum, hned u strojárny se dát znovu vpravo a postavit se opět na konec fronty,“ vysvětloval jeden z řidičů.

Vedení města o problémech ví a chce je v nejbližších dnech alespoň částečně řešit. Celkově si však vliv rekonstrukce na dopravu v okolí pochvaluje.

„První dny potvrdily minimální komplikace a také vysokou míru informovanosti řidičů. Situaci na křižovatce u strojnické školy budeme v pátek projednávat v rámci pracovní skupiny pro dopravu složené kromě zástupců města také z dopravních inženýrů a státních i městských policistů. Pohybuje se tam mnoho studentů, kteří při přecházení brání průjezdu proudu vozidel. Je potřeba se na to zaměřit,“ uvedl náměstek hradecké primátorky Miroslav Hloušek.

Nepříjemnosti v Brněnské ulici jsou podle něho pouze v exponovaných časech a situace se v příštích dnech zlepší, až si místní šoféři najdou i jiné trasy, jak se z centra dostat na Moravské Předměstí.

„Předpokládali jsme, že tam ráno a odpoledne budou komplikace. Dá se říci, že k zácpám dochází i na křižovatkách, kde se nic nerekonstruuje, a to i v jiných městech. Ranní špička a odpolední návrat domů se dá řešit, ovšem pokud je průjezdnost a kapacita komunikace dostatečná. Rekonstrukce Milety začala v době, kdy bychom si možná představovali, že budeme mít jižní spojku a severní tangentu. V tom případě by bylo problémů výrazně méně než nyní. Potvrzuji, a sám jsem to viděl, že se v Brněnské ulici kolony tvořily, ale když jsem se vracel za půl hodiny, už byly minimální,“ namítl na kritiku řidičů Miroslav Hloušek.

Řidiči se mohou ze středu Hradce vydat na Moravské Předměstí například okolo staré nemocnice a fotbalového stadionu, kde byl v posledních dnech provoz poměrně plynulý. Možností pro ty, kteří se dosud obávali jet přes křižovatku Mileta, je cesta od soutoku, která je podle dosavadních zkušeností po většinu dne bez komplikací, případně s kratším zdržením v zúžení do jednoho jízdního pruhu.

„Očekávám, že řidiči budou po prvních dnech zkoušet jiné trasy a situace si takzvaně sedne. Doufám, že do těchto komplikovaných míst, jako je Brněnská ulice, budou najíždět spíše přespolní řidiči a Hradečáci si najdou jiné cesty,“ uvedl náměstek Hloušek.

Přestože v kolonách stojí i vozy hromadné dopravy, ředitel Dopravního podniku města Hradce Králové Zdeněk Abraham ujistil, že zdržení se týká jen dopravních špiček a celkový vliv oprav u Milety se městského dopravce nedotkly. Nenaplnilo se tak očekávání, že spoje, které musí křižovatku objíždět, budou nabírat výrazná zpoždění.

„Oproti předpokladům a očekávání máme na křižovatce nulová zpoždění, samotná Mileta nám nezpůsobuje žádné problémy, ucpané jsou jiné ulice. Je to velice optimistické a jestli to půjde takto dále, tak budeme spokojení. Komplikace na Brněnské působí také auta směřující k botanické zahradě a do školních areálů. Nějaké zpoždění tam máme, ale to tam je i za normálních okolností a v rámci jízdních řádů s tím počítáme. Není to takový problém jako u křižovatky Koruna mezi třetí a pátou odpoledne, kde míváme běžně zdržení dvacet minut,“ konstatoval Zdeněk Abraham a připomněl, že systém semaforů je upravený na Miletě i Na Kotli podle průjezdů vozidel a čekacích dob.

„Myslím si, že první týden je zkušební, kdy se řada lidí bojí přes Miletu projet, ale časem zjistí, že to takový problém není. Nechme tomu čtrnáct dní či tři týdny a potom uvidíme, zda si to sedlo a řidiči si našli svoji optimální trasu,“ dodal ředitel dopravního podniku.

Na staveniště u Milety si kromě řidičů zvykají i chodci a cyklisté, kteří musejí místo objíždět. Na místě jsou informační tabule i studenti, kteří jim vysvětlují kudy se vydat. Přesto si někteří cestu zkracují a procházejí a projíždějí zákazy.

„Snažíme se především vysvětlovat, že zábrany tam mají svůj účel a průchod staveništěm může být nebezpečný. Zatím nepokutujeme, ale pokud neukáznění chodci a cyklisté nebudou naše strážníky respektovat, dojde i na represi. Budeme tlačit i na to, aby byla stavba ještě více zabezpečená. Máme tam studenty poskytující informace a denně se tam pohybují nejméně dvě hlídky strážníků. Co se týká dosavadního hodnocení změn, předpokládali jsme na Miletě daleko silnější provoz,“ sdělil ředitel hradecké městské policie Martin Žďárský.

Současná první etapa rekonstrukce potrvá třináct měsíců. Na konci dubna příštího roku se práce přesunou do jižní části Milety a doprava bude vedena severně.

„V této etapě se režim měnit nebude. Dá se však očekávat, že při změnách ve stavbě bude nutné ještě improvizovat, protože v další etapě se budou měnit proudy vozidel a jejich průjezdy křižovatkou,“ upozornil Hloušek.

Stavba nové křižovatky se připravovala dlouhá léta a projekt se několikrát měnil. Přestavba je plánovaná na 29 měsíců, pro řidiče se ale otevře dříve. „Prakticky v létě 2026 bychom stavbu měli dokončit z hlediska zprovoznění, pak budou probíhat dokončovací práce, finálně by mělo být hotovo na konci roku,“ řekl již před časem šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.