Díky absenci razítka však mohl svět postupně na svém povrchu přivítat pyramidy, Řím, čínskou zeď a další nepřeberné množství staveb, které dodnes lidé rodu Homo sapiens obdivují. A svět dostal i Salón republiky, tedy Hradec Králové.

Ale pak se něco zvrtlo a postupně se vyvinul, hlavně tedy v Čechách, další poddruh člověka – Homo štempulus a jeho soukmenovec Homo lejstrus. A ještě v době, kdy se tito dva nerozluční druzi teprve rozkoukávali po světě, nemohli zamezit Gočárovi ani Kotěrovi, aby s osvíceneckou ideologií povznesli z popela město z vínku královny Elišky.

Ale jak šel čas, postupně nové druhy člověka sílily a přebíraly moc nad rozumem a vizemi. Kdyby dnes měl opět Hradec ve svých řadách vizionáře typu Gočára, museli by asi proti nim povolat blanické rytíře. Tedy pokud by sehnali potřebná povolení. A ani Bůh by se dnes nemohl jen tak a na černo rozptýlit ve své samotě. Ono už by totiž stačilo říct – Budiž světlo. A od štempuluse s lejstrusem by se ozvalo: A razítko máš?

Jde proti tomu bojovat? A bez razítek? Jde. Stačí se jen opět vrátit ke kořenům, jablku poznání a obyčejnému selskému rozumu.