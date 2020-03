KOMENTÁŘ: Hradec plný dobrých zpráv

Pandemie koronaviru přináší neobvyklé příběhy. Jen těžko si lze představit jinou situaci, kdy by čtenáři s takovým zájmem reagovali na zprávu o lehce zraněném cyklistovi. Obyčejný chlapík spadl za bílého dne z kola, řeklo by se a lidé by se maximálně usmáli tomu, že jim by se to za střízliva nemohlo stát. Jenže situace je teď jiná. Muž na kolo vůbec neměl sedat, protože měl po návratu z Itálie nařízenou karanténu. Za její porušení mu teď hrozí vysoká pokuta.

Koronavirus a respirátory, ilustrační foto