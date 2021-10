I tehdy vyhrála v Královéhradeckém kraji trojkoalice vedená občanskými demokraty, byť v trochu odlišné sestavě. A právě i tento hradecký úspěch v krajských volbách možná přesvědčil středopravicové strany o tom, že spojení do předvolebních koalic je tou správnou cestou.

Na to, že předvolební koalice opravdu fungují, daly teď razítko i volby sněmovní. Neznamená to sice, že v Česku existuje silnější politická strana, než je hnutí ANO, jenže v poměrném volebním systému je tohle „vítězství“ vlastně k ničemu. A pravidla hry všichni dávno moc dobře znají. Proto jsou naprosto absurdní tvrzení některých politiků, že předvolební koalice jsou podvodem na voličích. Přizpůsobení se pravidlům hry je základní rysem úspěšných politiků. A možná to tušil i Miloš Zeman, když letos v lednu doporučoval předvolební koalici hnutí ANO a ČSSD. Kdyby se tyto strany dohodly, nevypadli by sociální demokraté ze sněmovních lavic a Andreje Babiše by čekaly další čtyři roky ve funkci premiéra.

Takhle je všechno úplně jinak. Ptáte se, jestli může pětikoalice fungovat? Když loni na podzim podepsaly v hradeckém kraji čtyři uskupení reprezentující 10 politických stran koaliční smlouvu, ze strany hnutí ANO si vyslechly posměšky o desetikoalici, která nemůže být funkční. Jenže čas ukázal, že to není pravda. Na hradeckém hejtmanství na první pohled vše šlape jako po drátkách a třeba na rozdíl od hradecké radnice, kterou ODS sdílí s hnutím ANO, i bez nedůstojných politických šarvátek.