V rozhovoru pro Deník hovoří starosta Třebechovic Roman Drašnar o nebezpečné křižovatce u Krňovic, sporu s ministerstvem kultury nebo o dopadech covidu na městskou kasu.

Jak to vypadá s křižovatkou na Krňovice, o jejíž rekonstrukci se i kvůli častým dopravním nehodám už roky hovoří?

Začátek prací už se opravdu blíží. Rekonstrukci hlavní silnice z Hradce Králové na Týniště má na starost Ředitelství silnic a dálnic, my jako město budeme platit podchod a cyklostezku od železničního přejezdu k té hlavní silnici. Je to investice za zhruba 34 milionů korun. Firma, která to vysoutěžila, by tam měla začít nejpozději kolem 15. června a do konce října bude hotovo.

Na silnici v současnosti pracují dělníci i přímo v centru Třebechovic. Kdy bude hotovo tam?

Říkám tomu dopravní uzel v centru města, dotýká se to tří různých křižovatek. Nejde jen o opravu silnice, pracují tam také síťaři na výměně kanalizace nebo plynu. Žádný zádrhel tam zatím není. Síťaři by měli být hotoví do konce července, poté dojde na opravu silnice, chodníků a vjezdů. I tady by mělo být všechno kompletně hotové do konce října.

Zdroj: DeníkVětšina starostů na Hradecku považuje za největší problém parkování. Jak to s parkováním vypadá v Třebechovicích?

Snažíme se v tomto směru lidi usměrnit. Začali jsme v části města směrem na Hradec, kde je nejvíce bytových domů. Pravdou je, že jsme neměli úplné štěstí na projektanta, který ten projekt kreslil. Bylo tam několik úletů, kdy bylo nakreslené místo třeba před vjezdem do domu. Stačí pár takových chyb a pro obyvatele je pak všechno špatně. Myslím ale, že se nám rychle podařilo chyby opravit a funguje to. Teď chceme něco podobného udělat na východě Třebechovic. Obecně si myslím, že kapacitu parkování ve městě máme vyřešenou relativně slušně. V současné době navíc vzniká studie širšího centra města, která by s parkováním opět výrazně pomohla.

Přímo na náměstí máte parkovací systém, nechystáte se zóny placeného parkování rozšířit?

Nechystáme. Zpoplatněné máme pouze náměstí a navíc to je zjemněné tím, že první půl hodiny mají lidé, kteří si dojdou pro parkovací lístek, zdarma. Někdo to obchází tak, že si chodí co půl hodiny pro nové lístky, ale s tím jsme se už smířili.

Jak to vypadá se situací ohledně Hajnišova mlýna, u kterého se už dlouhé roky řeší, zda bude prohlášen kulturní památkou?

Hajnišův mlýn byl už čtyřikrát prohlášen kulturní památkou, my jsme vždycky podali rozklad a v tuto chvíli čekáme na zásadní rozhodnutí ministra Zaorálka. Pro město velikosti Třebechovic by bylo obrovsky složité, kdybychom se měli postarat o takhle obrovskou rekonstrukci. Kdyby bylo nedej bože pravomocné, že je to památka, nestačilo by nám ani 50 milionů.

Co znamená pro město velikosti Třebechovic taková investice?

Je to šíleně vysoká částka. V současné době řešíme třeba rekonstrukci sokolovny, která za dva roky bude slavit 100 let od svého postavení a sokolové nemají peníze na její rekonstrukci. S výjimkou základů je ta budova možná ještě starší než Hajnišův mlýn. I proto chceme jít do rekonstrukce sokolovny, která je stále využívaná pro sport a hojně i pro kulturu.

Pokud Hajnišův mlýn nebude památkou, co s ním bude dál?

Máme nakreslenou vizualizaci, která vypadá moc pěkně. Respektuje původní vzhled budovy a developer by o to měl zájem. Při víceméně zachování původního vzhledu by budovu rekonstruoval a vybudoval byty. S tímhle návrhem jsme byli na ministerstvu kultury, ale takovéto využití pro ně nepřichází v úvahu.

Kdy by měl pan ministr rozhodnout a bude to už rozhodnutí definitivní?

V tuhle chvíli se opravdu nedá odhadnout, v jakém časovém rozhodnutí padne rozhodnutí. Mám dojem, že už by to ale mělo být definitivní rozhodnutí.

Pro vás je to tedy dost ohromná investice nebo naopak ziskový projekt pro městskou kasu ve chvíli, kdy bude svůj projekt realizovat developer?

Je to tak. Pro nás je ta druhá varianta výrazně přívětivější. Město by s tím nemělo co dočinění, pouze bychom řádově za miliony ten objekt developerovi prodali. Jako vedení města bychom byli moc rádi, kdyby se objevil nějaký bohatý investor, který by o to měl zájem. Jako příklad dávám všem sýpku ve Velkých Pavlovicích, kde to podnikatel Stoklásek proměnil v hotel s nádhernou restaurací nebo pivovar Beránek v nedalekých Stěžerách. Kdyby někdo takový šel i i do rekonstrukce Hajnišova mlýny, byla by to paráda, Třebechovice jako město si na to ale netroufají.

Jaké další velké investice má před sebou město v dalších letech?

Stavíme mateřskou školku. Stále se snažíme o dotaci, ale v současnosti do toho dáváme svých 35 milionů. Pak musím určitě jmenovat zimní stadion. Patříme k vůbec nejmenším městům v Česku, které má svůj zimní stadion. Lední hokej tady má silnou tradici, hraje se tady už od roku 1933. Projekt na rekonstrukci počítá opět s investicí přes 30 milionů korun. Především jde o výměnu chladící technologie ze 70. let minulého století. Třetí velká věc, kterou chceme udělat, je kulturní dům.

Jakým způsobem do vašich plánů zasáhl koronavirus?

Musím říct, že prakticky nijak. Díky tomu, že nám přišly kompenzace asi 1280 korun na občana, jsme se loni dostali plus minus na stejné příjmy jako v roce 2019. Nemůžeme říct, že bychom v Třebechovicích nějak strádali, víceméně jsme na svých. Vzhledem k tomu, že jsme měli některé peníze našetřené, tak dokonce plánujeme v roce 2021 investovat až 90 milionů, běžně to bývá za rok v průměru asi 20 milionů korun.

Nedostali jste se tedy do situace, kdy byste museli nějakou investiční akci odkládat?

Naštěstí opravdu ne.

Starostou Třebechovic jste první období, předtím jste dlouho vykonával pozici ředitele místní školy a osm let jste byl zároveň i místostarostou. Pomalu se blíží další komunální volby, víte už, zda budete příští rok obhajovat funkci starosty?

Budu chtít funkci obhajovat. Ta práce se mi líbí a nerad bych tady byl jen čtyři roky. Věřím, že máme za sebou kus dobré práce.

Jak byste zhodnotil bezpečnostní situaci v Třebechovicích?

Myslím, že je tady bezpečno. Kriminalita je tady opravdu nízká. Důvodem je přítomnosti státní i městské policie. Kdyby tady policisté neměli služebnu, velmi rychle bychom viděli, jak by se bezpečnostní situace ve městě zhoršila. Myslím, že by to poznali i lidé, kteří dnes říkají, že jsou tady policisté zbytečně.

Co byste na závěr vzkázal občanům Třebechovic?

Hlavně bych jim chtěl poděkovat za to, jak zvládli poslední rok během pandemie a respektovali všechna ta opatření. Zejména bych pak chtěl vyzdvihnout místní lidi, kteří nemysleli jenom na sebe a snažili se například zkrášlovat město během jarních akcí Den země a Ukliďme Česko a určitě také místní skauty, kteří od začátku pandemie přichází s pomocnou rukou. Hodně pomáhali třeba s rozvozy nákupů, je to jeden ze spolků, který nám v Třebechovicích dělá opravdu velkou radost.