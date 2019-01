Hradec Králové - Po dlouholetých peripetiích s dostavbou dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic si tento úsek připisuje další komplikace. Tendr na její výstavbu vyhrálo sdružení stavebních firem v čele se společností Eurovia CS. Teď však stavebníci od smlouvy za 2,5 miliardy podmíněčně odstoupili.

Společnosti Eurovia, Metrostav a Swietelsky si stěžují, že jim ŘSD řádně nepředalo staveniště. "Důvodem je dlouhodobá nečinnost ŘSD, které v podstatě zablokovalo jednání o faktickém zahájení stavby," stojí v tiskové zprávě, kterou vydala společnost Eurovia CS. Podle této zprávy se společnosti Eurovia CS, Metrostav a Swietelsky dostaly do patové situace při jednáních s ŘSD ohledně zahájení výstavby pokračování dálnice D11, prioritní komunikace, která má výrazně ulevit obyvatelům Hradce Králové od tranzitní dopravy směřující do Polska.

„Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. Ředitelství silnic a dálnic se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo,” vysvětlil krok generální ředitel Eurovie Martin Borovka a dodal: „Pokud by nás ŘSD požádalo, mohli bychom pozemky do patřičného stavu upravit. ŘSD by si to u nás podle platných pravidel ale muselo objednat - a to neudělalo. ŘSD bohužel nekoná, čas běží a tím se zkracuje doba, která byla vyhrazena pro vlastní stavební práce."

Podle stavebních firem se za více než rok a čtvrt od podání nabídky změnily ceny řady vstupů, na které dodavatelé stavebních prací nemají vliv. Týká se to hlavně rostoucích cen ropy, které přímo ovlivňují ceny asfaltu, vliv měl i vývoj cen energií či nárůst mezd vyvolaný sociálním programem vlády. Ceny vstupů ve stavebnictví za uvedenou dobu vzrostly v průměru o 14,5 %, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně 6 %. „Ředitelství silnic a dálnic jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku,” dodal Karel Volf z Metrostavu.

Proti kroku stavebníků, kteří chtějí navýšit peníze, se ŘSD ohradilo. „Společnost Eurovia svou nabídku na stavbu D11 kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči v soutěži a podpisem smlouvy i symbolickým poklepáním 2. října 2018 se za vysoutěženou cenu postavila. Nyní bez ohledu na výsledek výběrového řízení chce více peněz. Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře,“ uvedl generální ředitel ŘSD Jan Kroupa s tím, že zhotovitel dostal veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, do dnešního dne je však neprovedl. Podle Jana Kroupy je úkolem Ředitelství silnic a dálnic postavit dálnici včas podle zasmluvněného harmonogramu a ve vysoutěžených cenách. „Nyní vyjednáváme o způsobech řešení, aby mohla stavba pokračovat a abychom v roce 2022 mohli otevřít 22,4 kilometru nové dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře,“ dodal Jan Kroupa.

Situaci bedlivě sleduje i hradecký primátor Alexandr Hrabálek. „Nemám potřebné informace k tomu, abych jakkoli komentoval nastalou situaci v rámci pokračování výstavby dálnice D11 ve směru na Jaroměř. Pevně věřím, že tato komplikace se vyřeší co nejdříve a stavba brzy začne. Jde o strategickou komunikaci v našem kraji a město Hradec Králové nutně potřebuje zvýšit hustotu dálniční sítě celého regionu východních Čech, která odvede tranzitní dopravu městem. Jakékoli zdržení ve výstavbě dálnic znamená doslova prodloužení útrap obyvatel Hradce Králové v souvislosti s hustotou automobilového provozu, který naším městem pouze projíždí," nechal se slyšet hradecký primátor.

Nyní začala běžet dvoutýdenní lhůta, během níž lze podle smluvních podmínek vzít výpověď zpět.

Pokud se situaci podaří v této lhůtě odblokovat, jsou členové sdružení připraveni tak učinit a zahájit výstavbu. V opačném případě nabude výpověď definitivně účinnosti a ŘSD bude muset pro stavbu hledat dodavatele v novém zadávacím řízení. Dokončení stavby by se tak mohlo o několik let odsunout.

Ministr Dan Ťok chce kulatý stůl

Ke vzniklé situaci se vyjádřil i ministr dopravy Dan Ťok. Ten chce znesvářené strany pozvat k jednacímu stolu. "Stavební firmy na D11 chtějí víc peněz, než vysoutěžily. Svolávám jednání s ředitelem ŘSD Kroupou a šéfem Eurovie Borovkou. Musíme si vyjasnit, co se stalo, a rychle najít řešení. Úseky z Hradce až do Jaroměře chceme otevřít v roce 2022," informoval ministr dopravy.