Radek Stuchlík, podnikatel, Nový Bydžov

Jako dlouhodobé téma určitě v Bydžově rezonuje problém s velkou mírou nepřizpůsobivých občanů a rozhodně tím nemyslím barvu pleti, která v tomto nehraje žádnou roli. Vzniká tím ve městě napětí a nedodržování základních pravidel slušné společnosti. Přitom by stačilo pochopit, že kromě práv existují také povinnosti.

Vadí mi také, že ve městě schází vyhovující útulek pro zvířat. Toto téma není asi to, co by ovlivnilo komunální volby, nicméně za mě podstatná věc. Super je, že město má velmi pěkně nastavený systém třídění odpadu, tak jen větší osvětu, aby to fungovalo.

