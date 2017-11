Konec zahrádek. Podnikatelé teď chtějí s městem jednat o ceně i provozu

Hradec Králové - Uplynulá „venkovní“ sezona byla kvůli zvyšování zahrádkovného pro podnikatele dražší.

Každé zdražování s sebou nese emoce. Nejinak tomu bylo i se zdražováním předzahrádek restaurací v krajském městě.

Letos si na nich místní poseděli kratší dobu. Mnoho restaurací a kaváren totiž zkrátilo venkovní provoz.

A někde šlo i o měsíce. Příští rok se to však možná změní. Podle toho, jak dopadnou jednání mezi podnikateli a vedením Hradce.

„Zdražení nic dobrého nepřineslo. Jen to, že jsme omezili nabídku našim hostům, protože dříve jsme předzahrádku měli otevřenou o dva měsíce déle,“ řekl majitel Vinotéky na pěší Milan Jedlička.

Chtějí změny

Město původně chtělo zahrádkovné zdražit z jedné koruny na šest, po protestech nakonec rozhodlo, že se za metr čtvereční a den budou platit koruny tři.

Přesto je to podle podnikatelů citelná změna. O tom, co negativního jim přinesla a jaké měla důsledky nejen pro majitele hospod a kaváren, ale také pro samotné zákazníky a potažmo i město, by měli podnikatelé jednat s vedením krajského města.

Zatím se nic neděje

Jednání po sezoně zahrádek přislíbil primátor Zdeněk Fink (HKD). Zatím k němu však nedošlo. Restauratéři ale vědí, co na něm chtějí řešit - a nejde jen o cenu.

„Podle mého názoru by byl schůdný dvojnásobek původní ceny, tedy dvě koruny za metr. Nechceme však řešit jen cenu, ale také technické záležitosti, které se týkají například placení zahrádkovného,“ uvedl jeden z hradeckých podnikatelů Jiří Brož.

Restauratéři by byli rádi, kdyby se zahrádkovné nemuselo platit dopředu, ale podle toho, kdy je zahrádka opravdu otevřena.

„Chceme spolupráci, ne diktát. Chceme to vymyslet tak, aby byli spokojeni všichni,“ pokračoval s tím, že je otázkou, zda nezvýhodnit určité zóny ve městě. „Centrum města, pěší zóna i Gočárova třída se vylidňují, to všichni víme. Zvýhodnění by podle mě bylo v zájmu města,“ dodal.

Jednání je možné i podle primátorovy náměstkyně Romany Liškové (HDK). Žádnou změnu však přímo neslibuje.

„Myslím, že když jsme jednou něco rozhodli, mělo by to tak zůstat. Jednání je ale možné,“ nechala se slyšet ještě v průběhu sezony.

Pokud by se ceny snižovaly - a to i mimo hlavní sezónu - někteří podnikatelé by prý uvažovali o prodloužení provozní doby zahrádek a nákupu venkovních topidel.

Hlavně z toho důvodu, že některé z nich čeká první zima v nekuřáckém režimu.

„Kdyby se předzahrádky mimo sezónu cenově přizpůsobily, tak bych toho rozhodně využila. V případě, že bychom měli příležitost za nižší cenu nechat zahrádku otevřenou, uvažovali bychom třeba o její úpravě, aby kuřáci měli venku teplo,“ uvedla již dříve Leona Šimlová, majitelka kavárny Čtyřlístek, která se nachází v centru města.

Hradečtí zastupitelé na začátku letošního roku schválili skokové zdražení zahrádkovného z jedné koruny za metr čtvereční a den na šest korun. Po protestech snížili tuto cenu na tři koruny. Zdražení se promítlo do cenotvorby restaurací, ale také do provozní doby zahrádek, která byla letos kratší. Zastánci zdražování tvrdí, že se tím Hradec přibližuje srovnatelně velkým městům, odpůrci zase, že je to další klacek pod nohy podnikatelům, který vede k ještě rychlejšímu vylidňování centra města.