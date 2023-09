Žebrání by měla nová vyhláška zakázat třeba u obchodních center, nádraží nebo autobusového terminálu. S nápadem přišel na vedení města náměstek primátorky Lukáš Řádek. „Komunikujeme v této věci s Prostějovem, kde mají městskou vyhlášku, která tyto jevy eliminuje, a budeme diskutovat o tom, jestli bychom takovéto opatření v Hradci Králové zavedli,“ řekl s tím, že vyhláška teprve vzniká a diskutuje se o jejích parametrech.

Zkušenosti s lidmi prosícími o drobné má většina Hradečanů. „Žebrání je mi hodně nepříjemné. Nikdy jim nic nedávám, ale třeba bezdomovci mi někdy i nadávají,“ svěřila se se svými zážitky například Jarmila Bártlová.

O dodržování vyhlášek města se obvykle stará městská policie.

„S tímto problémem se setkáváme. Jedná se především o žebrající bezdomovce, osoby žebrající pod záminkou, že jim někdo odcizil peněženku a oni nemají na jízdenku na vlak či autobus, ale setkáváme se i s žebrajícími cizinci, co se vydávají například za hluchoněmé, nebo s podvodnými sbírkami,“ popsala různé druhy obtěžování Hradečanů mluvčí strážníků Eva Kněžourová. Podle ní by městská policie podobnou vyhlášku přivítala.

To cenné mizí ještě před sběrnými dvory

Vyhláška by také měla platit u sběrných dvorů. Skupiny nepřizpůsobivých u nich zastavují auta lidí, kteří přivážejí odpad, a vybírají si z nich to, co lze zpeněžit.