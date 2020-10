„Z více než pěti tisíc zaměstnanců nyní covid-19 evidujeme u více než stovky zdravotníků. Další problém je také u sester, z nichž také přibližně sto je doma na OČR“ informoval ředitel hradecké fakultní nemocnice Vladimír Palička a dodal, že velké množství zdravotníků je taktéž v karanténě:

„Mnozí z nich jsou však v takzvané pracovní karanténě, což nám zákon dovoluje, a ti s maximálním využitím ochranných prostředků dál vykonávají svoji práci.“ Kvůli stále se zhoršující situaci podal již minulý týden Vladimír Palička výzvu na hradecké hejtmanství, zda by, i dle pokynů ministerstva zdravotnictví, mohli hradecké nemocnici vypomoci studenti z řad mediků čtvrtých a pátých ročníků či absolventských ročníků dalších zdravotnických škol. V tomto ohledu má však nemocnice, tak hlavně hejtmanství svázané ruce.

„Pan hejtman nám vyšel vstříc a domluvili jsme se s ním na zrychleném procesu, kdy si studenti mohou potřebné dokumenty vyzvednou až u nás. Problém však je v to, že i když máme v Hradci Králové relativně dost studentů, tak hejtmanství může oslovit pouze ty, kteří mají na území kraje trvalý pobyt. Takže naše výzva se tak nedostane například ke studentům z Pardubic či Hodonína. A to i přesto, že u nás studují,“ uvedl Vladimír Palička a pochválil spolupráci se státními i městskými institucemi.

„Děkuji za velice vstřícný přístup ředitele královéhradecké krajské policie generála Petra Petříka, který nám nabídl pomoc příslušníků Policie ČR. Ti by k nám měli v nejbližších dnech nastoupit jako dobrovolníci. O podobné pomoci budu jednat i s hradeckou městskou policií, která by nám mohla vypomoci v logistice, dopravě a především u odběrových stanů,“ uvedl Vladimír Palička a dodal, že pomoc nabídli i studenti mimo zdravotnické školy a fakulty:

„Pomáhají nám hlavně s administrativou. Například při vyplňování žádanek na testování. Jejich pomoc, i když jich není tolik jako na jaře, je nezanedbatelná a moc si ji vážíme.“ Podle Vladimíra Paličky při současném stavu zatím nehrozí, že by další zdravotníky postrádali v souvislosti s budováním polní nemocnice v Letňanech: „To by byl opravdu velký zásah a problém, který by postihl hlavně naše specialisty, například anesteziology. Ale nemocnice v Letňanech je stavěna jako záložní zdravotnické zařízení. A doufám, že to tak i zůstane.“

Na různých odděleních hradecké nemocnice nyní leží na osm desítek pacientů s covidem-19. „V tuto chvíli leží na infekční klinice 24 pacientů, z toho sedm jich je na jednotce intenzivní péče této kliniky. Dalších pět pacientů, z nichž čtyři jsou na umělé plicní ventilaci, leží na klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Dalších sedm pacientů je na jiných jednotkách intensivní péče, vyčleněných pro COVID positivní pacienty. Na standardních lůžkách ostatních vyčleněných klinik a pracovišť je hospitalizováno dalších 43 nemocných s COVID-19. Situace se ovšem průběžně mění," dodal Vladimír Palička.

Problém má i holding

S koronavirem ve svých řadách se potýká i Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje. Pod něj spadají nemocnice v Trutnově, Jičíně, Rychnově, Náchodě a Dvoře Králové.

"V současné době evidujeme 14 nemocných lékařů a 160 sester. V tuto chvíli máme vyčleněno 154 covidových standartních lůžek a 26 intenzivních ventilovaných, čtvrtina lůžek je momentálně volná," informovala mluvčí holdingu Lucie Chytilová a dodala, že i holdingových nemocnicích pomáhají studenti, ale na pomoc mediků se stále čeká:

"V nemocnicích jsou desítky dobrovolníků a přibližně 50 studentů, jsou to ale většinou studenti středních zdravotnických škol, na mediky většinou ještě čekáme."