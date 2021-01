Koronavirus i v novém roce omezuje provoz magistrátu

Budova hradeckého magistrátu je pro veřejnost otevřená pouze v pondělí od 12 do 17 hodin a ve středu od 8 do 13 hodin. Ostatní možné záležitosti je doporučeno vyřizovat telefonicky nebo elektronicky. Bez omezení jsou vyřizovány rezervace provedené přes internetový objednávkový systém, a to na odboru dopravně správních agend a na odboru správním.

Hradecký magistrát | Foto: DENÍK/František Hloušek

Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů jsou také rozšířeny úřední hodiny odboru Živnostenský úřad, a to na pondělí a středu od 8 do 17 hodin, v ostatní dny je pak možné záležitost vyřídit na základě telefonické rezervace. Magistrát i nadále provozuje linky pomoci, které jsou určené k řešení obtížné sociální situace. Linky pomoci: 607 041 577; 725 434 533; 607 042 086; 702 149 138; 607 042 219.