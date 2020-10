DŮLEŽITÁ ČÍSLA

Informační linka Hygienické služby České republiky 1221

Po - Pá: 8:00 - 19:00, So - Ne: 9:00 - 16:30

Koronavirus infolinka KHS Královéhradeckého kraje

Vzhledem k enormnímu vytížení zaměstnanců KHS KHK prosí veřejnost, aby své dotazy směřovala na linku 1221, případně na email koronavirus@khshk.cz.

Po: 8:00 - 14:00

Stř: 11:00 - 17:00

Infolinky Státního zdravotního ústavu (nonstop):

724 810 106, 725 191 367, 725 191 370

Roušky

Opět platí povinné nošení roušek.

- Pokrývku úst a nosu musejí mít lidé ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně taxi, ve všech vnitřních prostorách (úřady, obchody, nákupní centra, firmy, banky, nemocnice, lékárny, ústavy sociální péče atd.). Na zastávkách MHD.

- Roušky jsou povinné rovněž na veřejnosti ve městech a obcích, pokud není možné dodržovat bezpečnou vzdálenost od ostatních.

- Roušky jsou povinné v autě, přičemž povinnost se nebude vztahovat na řidiče, který pojede sám, nebo se členy rodiny. Nařízení platí pro celou Českou republiku.

- Výjimku z nošení roušek mají děti do dvou let a osoby s poruchou intelektu. Nemusí je nosit ani moderátoři, vystupující umělci, soudci a další účastníci soudních jednání. Dále pak řidiči veřejné dopravy, kteří nepříjdou do přímého kontaktu s cestujícími, snoubenci během obřadu, osoby při fotografování.

Co dělat v případě potíží

Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu.

Zrušené/přeložené akce

- Zavřená jsou divadla, kina, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy apod.

- Bohuslužeb se může účastnit jen 10 lidí.

Koncert K. Kahovce, V. Sodomy a George & Beatovens v Hradci Králové se přesouvá z 21. října na 19. ledna 2021. V případě nehodícího se nového termínu se bude vstupné vracet do 30. listopadu 2020 v Infocentrech.

Koncert O. Havelky a Melody Makers se přesouvá z 21. října ze sálu Filharmonie HK na 21. prosince do sálu Adalbertina. V případě nehodícího se nového termínu se bude vstupné vracet do 30. 11. 2020 v Infocentrech.

Dochází rovněž ke změně náhradního termínu výročního koncertu Hradecké cimbálové muziky, a to na sobotu 27. března 2021 od 18:00 hodin. Vstupenky zůstávají v platnosti, v případě nehodícího se termínu lze vstupenky vrátit do 30. 11. 2020 v infocentrech.

Halloween v Bajkazylu Hradec Králové 30. října - zrušeno

Pravidelné moštování jablek v Chlumci nad Cidlinou - zrušeno

Klicperův dům Chlumec nad Cidlinou představení 2020 - zrušená

Jiráskovo divadlo Nový Bydžov Troška humoru s Troškou 3. listopadu - přesunuto na 10. prosince

Zrušené sportovní a zábavní akce

Zavřeny jsou posilovny, fitness centra, sauny, solária, tělocvičny a vnitřní sportoviště.

Zavřeny jsou zoologické zahrady.

Nekonají se jak amatérské, tak profesionální sportovní soutěže (existují výjimky, které udělí hygiena)

Muzeum východních Čech v Hradci Králové - uzavřeno

Městské lázně Hradec Králové - uzavřeno

Infocentrum Hradec Králové - uzavřeno

Galerie moderního umění Hradec Králové - uzavřeno

Šrámkův statek Piletice - uzavřeno

Četnické muzeum v Chlumci nad Cidlinou - uzavřeno

Povolené akce

Procházky do přírody nejsou zakázány. Podmínkou je, že se lidé nesmí shlukovat. Tipem pro procházku jsou třeba Šimkovy sady v Hradci Králové, zámecký park v Chlumci nad Cidlinou či procházka kolem Hrádku u Nechanic.

Úřady

Krajský úřad Královéhradeckého kraje: pondělí 8:00 - 13:00, středa 11:00 - 16:00

Magistrát města Hradec Králové: pondělí 12:00 - 17:00, středa 8:00 - 13:00

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou: pondělí 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, středa 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

Městský úřad Nový Bydžov: pondělí a středa 8:00 - 10:00, 14:00 - 17:00

Obchody a restaurace

Zavřené jsou restaurace, kavárny, bary, hospody atd. Fungovat mohou pouze přes výdejní okénka (ty musejí zavřít ve 20:00)

Zavřené jsou všechny obchody kromě potravin, drogerie, lékáren, operátoři či květinářství apod.

OC Futurum Hradec Králové: 9:00 - 21:00

OC Aupark Hradec Králové: 9:00 - 21:00

Odběrová místa na covid 19

Fakultní nemocnice Hradec Králové - 3 odběrová místa

Kdy? Otevřeno denně od 7:30 do 18:30.

Za kolik? 1 756 Kč samoplátce, nebo vyšetření na žádanku.

Jaká je čekací doba na vyšetření? Do dvou dnů.

Jaká je čekací doba na výsledek? Do 48 hodin, spíše méně.