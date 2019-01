Hradec Králové - Východoslovenská obec Habura, odkud pochází dřevěný kostelík sv. Mikuláše stojící v Jiráskových sadech, nemá zájem kostel z Hradce odvézt.





Představitelé obce ležící v okrese Medzilaborce na severovýchodě Slovenska při včerejší návštěvě Hradce Králové potvrdili, že nepožadují vrácení objektu, jak se před časem spekulovalo. Přiznali, že kostel vysvěcený v roce 1510 Habura prodala v letech 1742 až 1745 sousední Poľaně, odkud se kostelík dostal v roce 1935 do Hradce Králové. Hodlají však na původním místě postavit repliku kostela. Sdělil nám to starosta Habury Mikuláš Juščik a dodal, že o vrácení kostelíka nikdy neuvažovali. Starosta se při své první návštěvě kostela poklonil práci prapředků. „Boli to majstri,“ řekl a vysvětlil, že při stavbě kostela nepoužili ani jeden hřebík.



Starostova slova potvrdil i Václav Svoboda z hradeckého magistrátu. „Uznávají, že na kostel nemají právní nárok. Požádali město Hradec Králové, aby umožnilo jejich architektovi zdokumentovat současný stav kostela a vypracovat plány, podle nichž by v Habuře na stejném místě postavili repliku hradeckého kostela,“ uvedl Svoboda.



S dobrou náladou odcházel ze včerejšího jednání i představitel hradecké pravoslavné církevní obce Milan Augustýn Jareš. Záměr Habury postavit repliku kostela, který nyní využívají hradečtí pravoslavní věřící, ocenil. „Pokud mě pozvou, rád do Habury přijedu,“ sdělil. Podle haburského starosty potrvají práce na stavbě repliky dřevěného kostela nejméně dva roky.