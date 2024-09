Lakýrník (m/ž) Co vás čeká · příprava barev pro lakování pomocí SW dle výrobní dokumentace, · manipulace s lakovanými díly do a z lakovacího boxu, · lakování dílů v lakovacím boxu, · spolupráce s kolegy při maskování dílů, · budete součástí týmů lakovny - maskování, lakování, odmaskování a balení dílů. Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít · praxi s lakováním, jde vám to a baví vás to, · je za vámi dobře odvedená práce, · umíte se domluvit s kolegy a pomůžete si, když je potřeba, · nevadí Vám pracovat na dvě směny (směnnost ladíme podle toho, kolik je zakázek). Výhodou bude, pokud budete umět · míchat barvy pomocí SW, · pracovat se syntetickými barvami, · lakovat větší plochy, Co vám můžeme nabídnout · adekvátní finanční ohodnocení, · bonusy a prémie, · práci na 2 směny, · zajímavou práci v malém kolektivu, · dovolenou 5 týdnů, · stravenkový paušál nebo závodní stravování, · firemní akce, dárky a další benefity. 35 000 Kč

