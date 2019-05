Je mu sice „jen“ něco málo přes sto let, ale přesto dokáže stále překvapovat. Budoucím návštěvníkům navíc ukáže další ze svých dlouho ukrytých půvabů.

Řeč je o secesní budově Muzea východních Čech v Hradci Králové, která v minulých měsících prošla stamilionovou rekonstrukcí. Ta objektu vrátila podobu z roku 1912, kterou ji vnukl architekt Jan Kotěra.

Hlavu vzhůru

„Připadám si jako ve stroji času, který mě přenesl do doby, kdy tuto krásnou budovu Jan Kotěra navrhl a naši předci otevřeli veřejnosti,“ nechal se při slavnostním předání stavby slyšet ředitel muzea Petr Grulich, který se těší, až obnovenou krásu budovy poznají i návštěvníci. „Pokud půjde vše podle plánu, měla by se tu první expozice otevřít ještě v letošním roce na podzim,“ dodal Petr Glrulich, jež by rád bránu muzea otevřel prvním návštěvníkům na říjnový Den české státnosti.

Podle Petla Grulicha znamená rekonstrukce muzea i její restart. „Byl bych rád, kdyby muzeum bylo otevřenější veřejnosti. K tomu nám napomůžou i nové okruhy. Například se poprvé otevřou sklepní prostory. Speciální pak bude vyhlídka ze střechy muzea na hradecká panoramata,“ uvedl ředitel a budoucí návštěvníky upozornil i na „skryté“ poklady. Například na původní závěsný systém na obrazy přímo od Jana Kotěry, či Křižíkovy obloukové lampy. Ty návštěvníci spatří u stropu galerie v prvním patře muzea.

Při rekonstrukci, která vyšla na 100 milionů korun (75 milionů pokryly dotace), byly obnoveny i vnější fasády či původní barvy oken.