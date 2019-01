Hradec Králové – /FOTO/ Budovu s restaurací v areálu koupaliště v Malšovicích začali v úterý od firmy Geosan Group přebírat úředníci hradecké radnice.

„Předávání by měla zakončit kolaudace v polovině února. Pokud to dobře půjde, mohla by budova lidem sloužit už zkraje jara,“ uvedl vedoucí investičního odboru radnice Valentýn Avramov.



Problémy se však vyskytly hned na začátku. Vybavení objektu zatím ještě neprošlo zkouškami. Budova totiž stále není napojená na elektrickou síť. „K tomu by mělo dojít ve čtvrtek ráno,“ dodal Avramov.