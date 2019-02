Jejich majitelé to odůvodnili rostoucími náklady na mzdy řidičů. Vedení kraje se nyní snaží odvrátit hrozbu, že prvního dubna nevyjedou autobusy.

První jednání se uskutečnilo už v pondělí, zástupci kraje se na něm sešli se čtyřmi dopravci. „Domluvili jsme se s nimi na nových smluvních podmínkách,“ řekl Deníku první náměstek hejtmana pro dopravu Martin Červíček, ale konkrétněji se k jednání vyjadřovat nechtěl. „Byli jsme ochotni akceptovat náklady na personální otázky,“ připustil.

Ve středu začíná jednání s dalšími čtyřmi firmami.

Smlouvu kraji vypovědělo osm z jedenácti dopravců, kteří zajišťují 97 procent veřejné linkové dopravy v regionu.

„Jsme teprve v poločase. Jasněji by mělo být ve čtvrtek,“ řekl včera hejtman Jiří Štěpán.

Veřejnou linkovou dopravu v kraji nyní provizorně zajišťují smluvní dopravci na základě smlouvy v režimu jednacího řízení bez uveřejnění. Kraj loni vypsal tendr na zajištění autobusové dopravy v letech 2020 až 2030.

Ani hejtman nechtěl odhadovat, kolik bude nutné na novou dohodu s dopravci vynaložit peněz. Ale počítá s tím, že to krajský rozpočet pocítí. „Ano, bude to znamenat zvýšení nákladů, bude to znamenat tlak na rozpočet kraje,“ uvedl.

Královéhradecký kraj se zatím nechystá následovat Liberecký a Ústecký kraj, které chtějí mít vlastního dopravce. „,Mně osobně ta myšlenka není cizí,“ připustil hejtman Štěpán. Podle něj kraj, který si zřídí svůj dopravní podnik, bude mít vlastní zaměstnance a bude sám ovlivňovat mzdovou politiku i nákup vozového parku.

„Má to samozřejmě své svízele, například otázka koordinace a zajištění řidičů,“ podotkl hejtman, ale připomněl, že Královéhradecký kraj se vydal jinou cestou a už vypsal tendr na dopravní obslužnost na dalších deset let.