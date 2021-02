„Do konce února očekáváme dodávku zhruba osm tisíc dávek vakcíny Pfizer a předpokládáme, že většina již půjde na první dávku seniorům starším 80 let, kteří jsou registrovaní v systému,“ říká hejtman Červíček.

V kraji se aktuálně očkuje na sedmi místech: ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové,v nemocnicích v Náchodě, Trutnově, Jičíně, Dvoře Králové nad Labem, Rychnově nad Kněžnou a ve Vrchlabí. V domovech pro seniory očkují mobilní týmy z jednotlivých nemocnic

Spuštění druhé fáze očkování se plánuje na duben, kdy by mělo být k dispozici větší množství vakcíny.

„Oproti počtu 60 tisíc dávek vakcín na celé první čtvrtletí budeme mít od dubna k dispozici zhruba 100 tisíc dávek měsíčně, a zrychlíme tak proočkování obyvatelstva našeho regionu," upozornil hejtman. Sám prý bude usilovat o navýšení počtu vakcín pro kraj, zejména pro jeho nepostiženější oblasti.

K současným očkovacím centrům přibydou další v Novém Bydžově, Broumově a v Jaroměři. Kraj stále hledá zájemce, kteří by byli dubna do října v očkovacích centrech ochotni pomoci s personálním zabezpečením. V případě dostatku vakcín Moderna a AstraZeneca, které nejsou tak náročné na distribuci a skladování jako vakcína Pfizer, vedení kraje počítá, že se do očkování zapojí i praktičtí lékaři.

Registrace k očkování stále probíhá prostřednictvím centrálního registračního systému na adrese https://registrace.mzcr.cz. Královéhradecký kraj zřídil i vlastní call centrum pro pomoc s registrací seniorům. Linka 495 817 110 je v provozu každý všední den od 9 do 14 hodin.