Hradec Králové – Záchranná služba v Hradci bude mít po devíti letech možná nového ředitele, kraj prý hledá lepšího manažera.Toho současného, který celý systém postavil, zatím nikdo neodvolal.

Ilustrační foto | Foto: Daniel Vacek

Krajský úřad vypsal výběrové řízení na nového ředitele záchranné služby, avšak háček je v tom, že důvod stále není tak úplně znám.



„Vedení krajských zdravotních záchranářů by mohlo vykazovat lepší manažerské výkony, a to by mělo být výsledkem výběrového řízení, do kterého se současný ředitel záchranné služby může přihlásit,“ uvedl Imrich Dioszegi, mluvčí krajského úřadu.



Až doposud v této funkci působil Ladislav Žabka, který se za devět let svého působení podílel na vypracování systému záchranné služby v Česku a rovněž spoluvytvářel i zákon o záchranné službě.

Nový ředitel by mohl být znám v dubnu

Úřad si nechává v těchto dnech zpracovávat audit v hodnotě devítiset tisíc korun, který posoudí chod organizace. „Ještě v pondělí bylo vše v pořádku, zřizovatel řekl, že jsme ušetřili miliony. Den na to vyhlásili výběrové řízení na moji funkci, což mi přijde dost zvláštní,“ prohlásil pro ČT 24 Ladislav Žabka, ředitel hradecké záchranné služby.



Výběrové řízení na post nového ředitele záchranné služby má poměrně obecný ráz. Mezi požadavky jsou ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu, organizační a řídící předpoklady, zkušenosti v řízení organizace po dobu tří let na manažerském postu a občanská a morální bezúhonnost.



„Na funkci ředitele záchranné služby existuje několik pohledů. Jedním z nich může být třeba doktorský či záchranářský nebo ekonomický. Záleží na úhlu pohledu,“ řekl Pavel Svoboda, ředitel záchranné služby v Pardubicích. Nový ředitel by mohl být znám již v dubnu.

Žabka hodnotí situaci zdrženlivě

Výběrové řízení na nového ředitele záchranné služby provázejí nejasnosti. Až dosud jím byl, po dobu devíti let Ladislav Žabka, který byl ale poznenáhlu zpraven s tím, že na jeho post bylo vypsáno výběrové řízení. Kraj ho sice neodvolal, avšak výběrové řízení znamená v podstatě totéž. „Ředitele příspěvkových organizací kraje jmenuje i odvolává krajská rada. Ta, přestože k tomu má kompetenci, k odvolání ředitele nepřistoupila,“ prozradil tiskový mluvčí krajského úřadu Imrich Dioszegi. Krajský úřad si rovněž nechává zpracovávat audit, který by měl prověřit, jak dobře je hradecká záchranná služba spravována.

„Audit, který právě probíhá v administrativě Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, prověřuje především hospodaření této příspěvkové organizace kraje. Vedení krajského zdravotnictví obdrželo závažná upozornění na problémy, například ve veřejných zakázkách, které rozděluje tato příspěvková organizace. Na taková upozornění musí zřizovatel, vedení kraje, reagovat, prověřit je, a proto si zadal tento audit,“ doplnil Dioszegi. Výběrové řízení na post nového ředitele hradecké záchranné služby je plně v rukou kraje, který zadává rozhodující kritéria pro výběrové řízení. „Kraj si určí kritéria a je to plně v jeho kompetenci. Mají tam být soudní lidé, kteří o těchto věcech rozhodují. Od královéhradecké záchranné služby bychom se mohli učit, stejně jako se oni mohou učit od nás,“ doplnil Pavel Svoboda, ředitel záchranné služby v Pardubicích. Ladislav Žabka prozatím hodnotí situaci spíš zdrženlivě, ale chystá se tento týden podat k celé věci vyjádření.

Vznik a činnost záchranné služby

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje je příspěvkovou organizací zřizovanou krajem, s jednotným řízením, metodikou a ekonomikou. Organizace vznikla 1. 1. 2004 sloučením a transformací 18 posádek záchranných služeb ve 12 městech kraje. Hlavní činností je poskytování přednemocniční neodkladné péče pacientům na místě jejich úrazu nebo náhle vzniklého závažného onemocnění, v průběhu transportu a předání do nejvhodnějšího zdravotnického zařízení.