Kraj hledá stavitele mostu ve Svinarech

Hradec Králové - Krajští radní ve středu odsouhlasili návrh na vypsání výběrového řízení na výstavbu nového mostu ve Svinarech.

Na jaře příštího roku se má začít s výstavbou nového mostu plukovníka Šrámka.Foto: Deník/ Petr Vaňous

Most je od ledna uzavřen. Stavební práce by mohly začít na jaře následujícího roku, průjezdný by most mohl být v listopadu 2018.

„Nadále probíhá řízení o územním a stavebním povolení. Přesto, s ohledem na technologické podmínky stavby, ale i v souvislosti s jejím financováním, Rada Královéhradeckého kraje odsouhlasila výběrové řešení na stavitele nového mostu. Vzhledem k tomu, že pevně věřím v získání potřebného stavebního povolení, se nyní chceme plně soustředit na výstavbu mostu,“ informoval první náměstek hejtmana Martin Červíček.