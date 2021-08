„Moc neumím s počítačem a navíc od známých vím, že se strašně dlouho čeká na potvrzení registrace. I proto jsem ráda, že to jde i takhle a bez průtahů,“ nechala se před veřejemi očkovacího centra, jež se nachází v prvním patře OC Atrium, paní Jana.

Pohled na příchozí žadatele o první dávku vakcíny potěšil i ředitele hradecké fakultní nemocnice Vladimíra Paličku. „Jsem rád, že se našlo tolik zájemců. I z toho je vidět, že je u nás v kraji o ořkování zájem a patříme v něm mezi premianty,“ připomněl Vladimír Palička fakt, že v královéhradeckém kraji, kde žije lehce přes 550 tisíc obyvatel, dostalo vakcínu již 534 tisíc lidí. Z toho 241 má již druhou dávku. A stejně jako i jiná očkovací místa v kraji bude o to hradecké využívat dvoufázovou vakcínu od firem Pfizer a BioNTech.

„U očkovacího centra bez registrace jsme uvažovali i o jednodávkové vakcíně. U ní je však problém, že její dodávka není tak pravidelná. Proto jsme nechtěli lidem nic slibovat a očkujeme látkou se kterou máme největší zkušenosti,“ dodal ředitel fakultní nemocnice. V očkovacím centru v OC Atrium se budou moci lidé nechat oočkovat pět hodin denně. A to od 13 do 18 hodin. „Budeme rádi, když se tu denně naočkuje 70 až 100 lidí. Toto číslo bych bral jako velký úspěch,“ doplnil Vladimíra Paličku krajský koordinátor očkování Jaroslav Malý. Podle něj bude očkovací centrum v Hradci Králové fungovat minimálně dva měsíce. Lidé, tady dostanou první dávku, rovnou dostanou i termín dávky druhé.

„Předpoklad je, že na druhou dávku by šli do očkovacího centra ve fakultní nemocnici,“ upřesnil její mluvčí nemocnice Jakub Sochor. Ačkoliv je centrum primárně určené pro lidi, kteří se zatím očkovat nenechali, podle Sochora do něj mohou přijít na druhou dávku i ti, kteří tu první dostali v některém z jiných očkovacích center. „Podmínkou je, že od její aplikace uplynulo aspoň 21 dní,“ shrnul Sochor. Centrum v Atriu tak zájemci mohou využít i pro zkrácení intervalu mezi dávkami.

Nemocnice v Náchodě jako jediná nabízí očkování bez předchozí registrace i dětem ve věku od 12 do 15 let za doprovodu zákonného zástupce. A to v sobotu od 9 do 17 hodin.

Mimo očkovací centrum v hradeckém OC Atriu můžete od středy dostat vakcínu bez předchozí registrace i ve zdravotnických zařízení v Trutnově, Jičíně, Rychnově nad Kněžnou, Dvoře Králové nad Labem, Broumově, Vrchlabí a Hořicích. Už dříve tuto možnost začali nabízet i v Jaroměři a v Náchodě.