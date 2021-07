Rada Královéhradeckého kraje v pondělí projednala finanční pomoc devíti obcím na jihu Moravy a na severu Čech, které v minulém týdnu zasáhlo tornádo či silné bouře. Každé z nich kraj věnuje 100 tisíc korun na pokrytí škod, které vznikly na soukromém i veřejném majetku.

Pomoc dobrovolných hasičů z Louňovic pod Blaníkem v tornádem zasažené Moravské Nové Vsi. | Foto: SDH Louňovice pod Blaníkem

„Ačkoliv víme, že finance nejsou to jediné, co obyvatelé na jihu Moravy a na severu Čech v těchto dnech potřebují, chceme jim pomoci a podpořit je v těchto těžkých chvílích. V rámci jednání Rady Královéhradeckého kraje jsme se proto usnesli na poskytnutí každé z devíti obcí 100 tisíc korun z rozpočtu kraje. Z naší strany je to první rychlá finanční pomoc. Pokud bude potřeba, jsme připraveni v budoucnu jednat o další podpoře,“ uvedl hejtman Martin Červíček (ODS).