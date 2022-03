„Vedle zajištění registrace a ubytování pro ukrajinské uprchlíky prostřednictvím Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině se v těchto dnech začínáme intenzivně věnovat také možnostem na jejich postupné začleňování do společnosti, tedy zejména nabídkou jazykového vzdělávání a zaměstnání,“ vysvětluje hejtman Martin Červíček.

Lekce pro maximálně 20 lidí jsou zdarma a jsou určené dospělým občanům Ukrajiny. Probíhají ve všední dny od 17 do 18:30 na krajském úřadě. Studující mohou využít nabídku hlídání dětí během výuky.

„Chceme občanům Ukrajiny, kteří přichází do našeho regionu, umožnit naučit se základům češtiny tak, aby se mohli co nejlépe zapojit do každodenního života v Česku,“ říká náměstek hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošt Štěpánek.